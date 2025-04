OL ‍: Tottenham est allé voir le nouveau Messi à Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a fait le travail face à Manchester United jeudi soir en quart de finale aller de la Ligue Europa. Rayan Cherki a notamment permis aux Gones d'éviter une défaite frustrante.

L'OL ira à Old Trafford dans quelques jours avec la bave aux lèvres et des rêves énormes. Les hommes de Paulo Fonseca ont évité de justesse une défaite face à Manchester United jeudi soir dernier au Groupama Stadium. Les Gones dominaient pourtant les débats dans ce choc. Rayan Cherki a notamment égalisé à la dernière minute. L'international Espoirs français a une nouvelle fois prouvé qu'il était un joueur spécial et capable de faire passer un cap à l'OL. Le prodige rhodanien sait en plus qu'il vit sans doute ses derniers mois au sein de son club formateur. D'ailleurs, lors de la réception de Manchester United, de nombreux scouts étaient présents pour superviser la performance de Rayan Cherki.

Cherki fait tourner la tête de Tottenham

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rayan Cherki (@rayan_cherki)

Selon les informations de TBR Football, Tottenham faisait notamment partie des équipes présentes au Groupama Stadium pour voir celui que le média appelle le Messi français. La prestation du jeune meneur de jeu a particulièrement impressionné la direction des Spurs, qui semble déterminée à faire une offre pour rafler la mise l'été prochain. L'OL espère tirer près de 30 millions d'euros pour Rayan Cherki. Un montant qui est vu comme une très bonne affaire pour de nombreux clubs européens, dont Tottenham. Reste à savoir si signer chez les Spurs plairait à Rayan Cherki, qui aura sans doute d'autres propositions sous le coude. D'autant que le club londonien ne devrait pas disputer la Ligue des champions la saison prochaine, à moins du titre en Europa League. Outre Tottenham, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen surveillent aussi de près la situation autour d'un Rayan Cherki qui finit cette saison en trombe.