Monaco remplit le Stade Louis II d'une étonnante manière

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les dirigeants de l'AS Monaco ont décidé de remplir le Stade Louis II à l'occasion du match de Ligue 1 contre Strasbourg le samedi 19 avril. Pour ce match important dans la course à l'Europe, le club de la Principauté va faire plaisir aux footballeurs de sa région.

L'ASM est souvent moquée pour son incapacité à avoir un stade plein, et cela même si le week-end prochain, l'enceinte monégasque sera comble pour la réception de l'Olympique de Marseille. Une semaine plus tard, et alors que la région sera en pleines vacances de Pâques, l'équipe entraînée par Adi Hütter accueillera Strasbourg. A cette occasion, l'AS Monaco a décidé d'inviter gratuitement les licenciés des clubs de Ligue Méditerranée, du District Côte d’Azur et des clubs italiens limitrophes. Et chaque licencié pourra venir avec deux autres personnes.

Le Stade Louis II plein deux fois de suite

« Dans la continuité des nombreuses opérations menées main dans la main avec le football amateur, l’AS Monaco invite tous les licenciés de la Ligue Méditerranée, du District Côte d’Azur et des clubs italiens limitrophes, à venir encourager les joueurs du Rocher le samedi 19 avril face à Strasbourg (coup d’envoi à 19h, 30ème journée de Ligue 1 McDonald’s). En cette période de vacances scolaires, chaque jeune footballeur ou éducateur peut venir accompagné de deux personnes de son choix (parents, frères & sœurs, amis, etc.) », précise l'AS Monaco dans un communiqué. Alors que l'ASM connaît un petit trou d'air, un stade comble ne sera pas de trop pour accueillir une formation alsacienne qui de son côté tourne à plein régime.