OM ‍: Pablo Longoria tape du poing sur la table

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la victoire de l'Olympique de Marseille, après une semaine assez tendue du côté de la Commanderie, Pablo Longoria est sorti du silence et a envoyé un message aux joueurs de l'OM.

Le président du club phocéen ne s'était pas exprimé depuis les révélations de L'Equipe la semaine passée, suite à une grosse colère de Roberto De Zerbi contre ses joueurs après la défaite à Reims. Ce lundi, rassuré par la victoire face au TFC, Pablo Longoria avait un petit sourire au moment de parler devant les médias en marge d'une animation organisée par l'OM, mais cela n'a pas empêché le patron de l'Olympique de Marseille de faire passer un message aux joueurs phocéens. Regrettant très clairement qu'une taupe ait parlé aux médias suite au gros clash entre De Zerbi et ses joueurs, Pablo Longoria a fait savoir que désormais tout était aplani, mais que chaque joueur se devait de donner 100% d'ici à la fin de la saison, en réponse aux propos d'Adrien Rabiot, qui après Reims avait confié qu'il regrettait que certains de ses coéquipiers ne paraissent pas « être motivés par la Ligue des champions ». Une déclaration qui avait fait du bruit au sein de l'OM

Le patron de l'OM veut une union sacrée jusqu'à la fin

Pablo Longoria pense avoir vu la réponse de son équipe face au TFC, mais il remet tout de même un tour de vis sur ce sujet. « On n’était pas contents du match contre Reims et on attendait une réaction. Pas seulement dans le résultat, mais aussi dans l’attitude. Ça montre la façon avec laquelle on doit tenir ce niveau compétitif jusqu’à la fin de la saison pour atteindre nos objectifs. À aucun moment il y a une désunion à l’intérieur. Ce qu’il fallait c'était une réaction. Ce qui était important cette semaine, c’est qu’on s’est fixé un objectif. Il n’y a pas de désunion, c’est tout le contraire. Tout le monde va dans la même direction avec des objectifs très clairs et c’est ce que j’ai vu dimanche soir contre Toulouse. Il faut que tout le monde continue comme cela jusqu'à la fin de saison », a confié le dirigeant marseillais au micro de Ici Provence.