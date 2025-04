De Zerbi et l'OM, le divorce saute aux yeux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a une nouvelle fois passé une sale après-midi, cette fois sur la pelouse de Monaco (3-0). C’est à se demander si Roberto De Zerbi a encore la main sur une équipe qui ne lui répond plus.

La victoire à Toulouse le week-end dernier avait permis à l’Olympique de Marseille de reprendre sa deuxième place mais ce fut une brève parenthèse. Ce samedi, les hommes de Roberto De Zerbi se sont lourdement inclinés à Monaco (3-0), perdant leur place de dauphin du PSG au profit du club de la Principauté. Une fois de plus, la prestation des joueurs olympiens a été nettement insuffisante. C’est à se demander, à force, si Roberto De Zerbi et les joueurs sont encore sur la même longueur d’onde. A ce propos, Mohamed Bezzouaoui du Club des 5 a de gros doutes. « Ça saute aux yeux que les joueurs et De Zerbi ne sont pas dans la même direction. Les attitudes, la mentalité ne sont plus les mêmes. La perf d’aujourd’hui c’est un scandale et ça fait beaucoup cette saison. Y a un vrai problème au plus mauvais moment de la saison. C’est trop décevant » déplore le journaliste.

Son confrère Nabil Djellit est lui aussi interrogatif à ce sujet. « 9 défaites en L1 avec un bel effectif, bien meilleur que ceux de Tudor ou Marcelino. Cette équipe a été survendue tout comme le coach... De Zerbi est-il l'homme de la situation ? On a le droit de se poser la question. Faut absolument pour notre foot que l'OM soit en C1 l'an prochain » a publié sur son compte X le journaliste de La Chaîne L’Equipe et de France Football. Le calendrier des Marseillais devrait heureusement permettre de rebondir la semaine prochaine avec la réception de Montpellier, lanterne rouge de Ligue 1. Malgré cela, il y a sérieusement de quoi s’interroger sur l’avenir de Roberto De Zerbi à Marseille, tant l’entraîneur italien ne semble plus se faire comprendre par ses joueurs depuis plusieurs semaines. Avec sa défaite à Monaco ce samedi, l’OM compte à présent cinq défaites lors des sept derniers matchs de Ligue 1.