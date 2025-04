OM ‍: Diakité fait craquer Marseille au mercato

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Sous les radars des médias français, la Coupe d'Afrique des Nations U17 se déroule en ce moment au Maroc. Elle intéresse beaucoup les recruteurs, notamment à l'Olympique de Marseille. Les Phocéens craquent pour le jeune malien Ibrahim Diakité.

Cette saison, l'Olympique de Marseille a attiré des joueurs d'expérience reconnus en Europe. C'est notamment le cas au milieu de terrain, l'un des plus cotés de France. Adrien Rabiot, Pierre-Emile Hojbjerg et Ismaël Bennacer se côtoient notamment dans l'entrejeu. Cependant, les dirigeants marseillais aimeraient bien inclure un peu de jeunesse dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, Pablo Longoria et ses équipes regardent du côté du Maroc en ce moment. 16 pays dont le Mali s'affrontent dans la Coupe d'Afrique des Nations U17.

L'OM veut Diakité, la pépite qui séduit l'Europe

La sélection malienne aligne notamment le jeune Ibrahim Diakité au milieu de terrain. Valeur sûre du tournoi, il est convoité par l'OM selon les informations d'Africa Foot. Issu de l'académie de Jean-Marc Guillou très réputée en Afrique, ce grand milieu récupérateur par la taille est très complet avec une belle technique et de grosses capacités physiques.

Ibrahim Diakité, milieu malien formé à l’académie JMG, impressionne à la CAN U17.



L’OM a déjà noué les premiers contacts pour attirer ce récupérateur prometteur. D’autres clubs sont en lice, mais Marseille veut passer à l’action.



— africafoot.com (@Africafoot_com) April 9, 2025

Les recruteurs marseillais ne sont toutefois pas seuls dans ce dossier puisque Diakité est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Il y a le LOSC en France, Anderlecht en Belgique et le Red Bull Salzbourg en Autriche. Des équipes réputées pour la qualité de leur centre de formation et de leur cellule de recrutement. Un signe positif de la valeur du joueur malien mais aussi un motif d'inquiétude pour l'OM qui devra livrer le discours adéquat pour séduire Ibrahim Diakité et son entourage.