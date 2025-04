L'OM tente un coup de génie en Egypte

Ancien attaquant de l’OM, Mido a révélé que le club phocéen était désormais très intéressé par son fils, qui évolue actuellement en Egypte.

Après avoir joué à l’Olympique de Marseille lors de la saison 2003-2004, Mido pourrait revenir en France… pour accompagner son fils. A seulement 16 ans, Hussein Mido marche sur les traces de son père puisqu’il brille avec les jeunes de Zamalek en Egypte. Buteur ce vendredi pour donner la victoire à son équipe dans le derby face à Al-Ahly, Mido attire déjà la convoitise de plusieurs grands clubs en Europe. Marseille fait partie des clubs intéressés et c’est le père du joueur en personne qui a révélé l’information. « L'Olympique de Marseille surveille de près Hussein » a glissé lui-même l’ex-attaquant olympien, 42 ans désormais, au site King Fut.

🗣️ @midoahm: “Olympique de Marseille are closely monitoring Hussein.”



Could the Zamalek youngster be heading to the same club his father once played for? pic.twitter.com/jQuWykCrt9