Ce cadeau de l'OL fait halluciner Auxerre

Par Corentin Facy

L’OL se déplace à Auxerre ce dimanche, l’occasion pour Sinaly Diomandé de croiser son ancien club. En Bourgogne, on savoure d’avoir pu récupérer gratuitement l’international ivoirien l’été dernier.

En manque de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais, Sinaly Diomandé a quitté son club formateur l’été dernier. L’idée d’un départ a été difficile à avaler pour l’international ivoirien, qui aurait aimé s’imposer dans la capitale des Gaules. Mais la marche était un peu trop haute et c’est finalement à l’AJ Auxerre que le défenseur central de 24 ans a rebondi. Dans le dispositif tactique de Christophe Pelissier, qui évolue le plus souvent avec trois défenseurs centraux, Sinaly Diomandé est comme un poisson dans l’eau.

Ce MISSILE de Sinaly Diomandé 😱 pic.twitter.com/VzKPRcmfLg — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) February 3, 2025

Utilisé à 18 reprises cette saison, le plus souvent en tant que titulaire, le natif de Yopougon est l’une des bonnes pioches de l’AJA sur le marché des transferts. Dans Le Progrès, la légende locale Guy Roux a justement évoqué ce deal et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien entraîneur iconique de l’AJ Auxerre remercie l’OL du cadeau. « Il s’est bien adopté » se félicite d’abord Guy Roux avant de poursuivre. « Il est encore jeune, mais a fait trop de banc dans sa jeunesse, ça se voit dans l’attitude générale. Je regrettais qu’il ne joue pas plus à Lyon. Ici, il gagne sa place » savoure Guy Roux, qui ne comprend pas que l’OL n’ait pas utilisé davantage Sinaly Diomandé par le passé.

Sinaly Diomandé retrouve l'OL avec Auxerre

C’est en tout cas tout bénef pour Auxerre, qui a récupéré un bon joueur de Ligue 1 sans débourser un centime l’été dernier. Ce dimanche à l'Abbé Deschamps, le défenseur ivoirien aura fort à faire face à Mikautadze, Lacazette ou encore Cherki. L’international espoirs français, justement, sera le plus grand danger pour la défense de l’AJA selon Guy Roux. « Cherki ne fait jamais de fautes, comme un élève de certificat d’études à zéro faute dans la dictée. Tous les ballons qu’ils touchent se transforment en bon ballon. Il est aussi maintenant d’une humeur égale après avoir été un peu impétueux plus jeune » a conclu le technicien de 86 ans, qui regardera avec beaucoup d’attention la performance de son club de coeur face à l’OL, en prime time ce dimanche soir.