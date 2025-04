Rabiot impose la méthode Cristiano Ronaldo à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A l’image de son entraîneur Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot souhaite imposer un certain niveau d’exigence à l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain s’inspire de grands joueurs côtoyés pendant plusieurs années à la Juventus Turin.

L’Olympique de Marseille avait besoin d’être secoué. Après trois défaites consécutives, Roberto De Zerbi a durci son management au risque de choquer ses joueurs et les observateurs. Adrien Rabiot, lui, a totalement validé les méthodes de son entraîneur. Le milieu de terrain avait été le premier à taper du poing sur la table juste après la défaite à Reims (3-1). « J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des Champions, qui n'ont pas envie de se battre pour connaître ça », s’était agacé l’international tricolore sans donner de noms.

OM : Pas dignes de la C1, Rabiot cartonne ses coéquipiers ! https://t.co/EZ992oYeq7 — Foot01.com (@Foot01_com) March 29, 2025

« Sur mes propos à Reims, il n'y a pas de problème avec qui que ce soit, a finalement tempéré Adrien Rabiot ce vendredi. Je suis venu ici avec des objectifs bien clairs et ceux qui sont là doivent avoir les mêmes objectifs, bien clairs. Avec notre vécu, on est là pour leur faire prendre conscience de leur réalité, la Ligue des Champions, c'est important pour le club, mais aussi pour eux. Parfois, il faut donner un petit coup pour faire repartir. Mais il n'y a aucun problème, ça fait aussi partie de notre rôle. Il faut qu'on pousse tous dans le même sens. Il ne faut pas qu'il y en ait à 20 ou 30% en dessous, sinon ça ne va pas le faire. »

Les modèles de Rabiot

Expérimenté, l’ancien joueur de la Juventus Turin joue parfaitement son rôle de cadre. Ses années passées aux côtés de stars comme Cristiano Ronaldo l’ont aidé à prendre conscience de l’exigence du haut niveau. « J'essaie de transmettre ce qu'on m'a transmis à la Juventus, je parlais avec Cristiano, Higuain, Khedira, Pjanic, Buffon, Chiellini... On joue comme on s'entraine et j'essaie de le transmettre aux plus jeunes. Rendre ce qu'on m'a donné », a expliqué le Marseillais avant le choc à Monaco samedi.