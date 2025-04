OM ‍: Neal Maupay explique son terrible échec

Dans : OM.

Neal Maupay n’est pas au meilleur de sa forme avec l’Olympique de Marseille, au point de ne glaner que quelques minutes de jeu par moment. Une situation difficile qui lui fait penser à son passage raté à Everton.

Arrivé l’été dernier sous la forme d’un prêt, Neal Maupay débarquait avec l’étiquette de l’attaquant au profil idéal pour s’adapter à la tactique de Roberto De Zerbi. Quelques mois plus tard, on ne peut pas dire que la sauce ait réellement pris. Auteur de seulement 4 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, le joueur prêté par Everton s’est plus souvent fait remarquer pour du chambrage envers ses adversaires que pour ses prouesses sur le terrain. Devenu un joueur de rotation, pour ne pas dire pire, après l’arrivée d’Amine Gouiri, Neal Maupay a tenté de comparer cette situation à celle qu’il vivait à Everton avant de revenir dans le sud de la France.

Everton et maintenant l’OM, Maupay décline

Depuis qu’il s’est engagé à Everton en 2022, le natif de Versailles est loin d’être une machine à buts. Dans une interview accordée à GiveMeSport, il concède volontiers que son passage chez les Toffees a été complètement raté. « Qu'est-ce qui n’a pas fonctionné à Everton ? Je pense que c'est à peu près tout, pour être honnête. Le club n'était pas au bon endroit en termes d'entraîneur, car nous avons changé d'entraîneur cette saison-là. Je pense que notre façon de jouer ne correspondait pas à mon jeu. Si vous essayez de jouer de longues balles et de centrer sur un joueur comme moi, cela ne correspond pas à mes caractéristiques, donc ça ne marchera pas. Je pense que parfois, ça ne marche pas. On ne sait jamais avant de rejoindre un club ou un entraîneur, mais ça fait partie du football », explique l’actuel buteur de l’Olympique de Marseille.

Depuis qu’il est à l’OM, on ne peut pas dire qu’il ait un bilan très différent de son passage à Everton. Peut-être que son style de jeu ne correspond pas tant que ça à ce que prône Roberto De Zerbi, finalement.