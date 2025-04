Un entraineur pathétique sévit à l'OM, Dugarry est à bout

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est débarrassé de Toulouse dans la difficulté ce dimanche soir en Ligue 1. Roberto De Zerbi peine toujours à convaincre certains observateurs et Christophe Dugarry en fait partie.

L'OM est de nouveau dauphin du PSG en Ligue 1 suite à son succès au Stade Vélodrome face à Toulouse ce dimanche soir. Mais que ce fut dur pour un Marseille encore très loin d'être guéri. Il faut dire que la semaine qui s'est clôturée a laissé des traces au sein du groupe. Les tensions étaient nombreuses avec Roberto De Zerbi. Avant d'affronter Monaco pour un match qui s'annonce décisif pour le top 4, l'OM s'est néanmoins redonné un peu de confiance. Mais pour Christophe Dugarry, tout cela ne tient qu'au miracle au vu du jeu proposé par Roberto De Zerbi et son groupe.

De Zerbi agace toujours Dugarry

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet, critiquant ouvertement la méthode de Roberto De Zerbi : « De Zerbi nous a fait un drama à l'italienne, c'est pathétique et ça laissera des traces. (...) Humainement il doit avoir des qualités mais toutes ses pleurnicheries... Son coup de gueule ne suffira pas pour atteindre la C1. Tant mieux pour la victoire d'hier, tant mieux mais on est loin du compte. Pour lui, la seule chose à changer était le mental... Si ça lui suffit... J'ai vu une équipe qui s'en est sortie par le petit bout de la lorgnette. Le prochain match face à Monaco décidera de tout. Je reste sur ma faim sur De Zerbi. A part taper sur les mecs, je ne comprends pas ce qu'il fait ». Toujours est-il que l'OM est pour le moment deuxième de Ligue 1 et dans le coup pour valider sa présence en Ligue des champions en fin de saison. De Zerbi a encore quelques jours pour préparer le déplacement à Monaco. Un Monaco également balbutiant et qui sort d'une défaite sur la pelouse de Brest.