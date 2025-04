OM ‍: Roberto De Zerbi à Milan, ça recommence

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

L’avenir de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille est clairement conditionné à une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. En cas de départ, l’entraineur italien pourrait faire son retour en Serie A.

En débarquant l’été dernier à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi savait que le club avait un objectif prioritaire, celui de se qualifier en Ligue des champions. Pendant un certain temps, les supporters marseillais tout comme les joueurs se sont même permis de croire que le titre était envisageable. Mais une série de résultats très irréguliers plus tard, et voilà que le PSG est facile champion de France, tandis que l’OM a perdu toute la confortable avance qu’il avait sur ses concurrents. Désormais, la qualification en Ligue des champions n’est plus aussi assurée qu’elle ne le fut. Une situation qui a lancé un certain nombre de rumeurs envoyant Roberto De Zerbi à l’AC Milan.

De Zerbi à Milan, les rumeurs recommencent

Un temps annoncé comme étant la priorité de l’AC Milan pour la saison prochaine, Roberto De Zerbi a ensuite été relégué au second plan, laissant passer devant lui d’autres entraineurs expérimentés. Toutefois, la presse italienne prouve que le club lombard ne l’a pas du tout oublié. Milan News explique à ce propos que les Rossoneri vont chercher à se renforcer en attaque la saison prochaine. En ce sens, le média transalpin donne l’identité du joueur qui aurait les faveurs de Roberto De Zerbi s’il était amené à devenir le prochain entraineur milanais. « Roberto De Zerbi préférerait peut-être un autre attaquant, mais il pourrait se contenter de Gimenez », peut-on lire via Milan News, preuve que le nom de l'entraîneur de l'OM est toujours cité de manière régulière dans les médias transalpins. En attendant, l’AC Milan voit grand pour son futur entraineur. Hormis De Zerbi, d’autres très grands coachs sont cités, comme Antonio Conte et Massimiliano Allegri. Un combat 100% italien.