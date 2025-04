Ismaël Bennacer à l'OM, c'est signé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Impressionnant pour ses débuts avec l’Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer n’a pas poursuivi sur sa lancée. Ses récentes performances lui valent de sévères critiques dans la presse locale. Mais les commentaires négatifs n’ont pas refroidi le club phocéen, prêt à conclure son transfert définitif en provenance du Milan AC.

Pour Ismaël Bennacer, les débuts rêvés n’ont pas duré bien longtemps. Le milieu de l’Olympique de Marseille s’était montré étincelant lors des victoires à Angers (0-2) puis contre l’AS Saint-Etienne (5-1), sans pouvoir confirmer par la suite. Le joueur prêté le Milan AC cet hiver n’a pas conservé le même rendement lors des rencontres suivantes. Et notamment face à Toulouse (3-2) dimanche, d’où les critiques sévères de La Provence.

La Provence défonce Bennacer et scandalise l'OM https://t.co/Dbidv55BeN — Foot01.com (@Foot01_com) April 8, 2025

« Après un départ séduisant face aux ogres angevins et stéphanois, l'Algérien ne cesse de décevoir, a écrit le quotidien régional. Celui dont on vante la qualité technique s'est encore montré imprécis, à moins qu'il ne visait les panneaux publicitaires. Guère plus rassurant sans ballon, ou il traîne une condition physique douteuse. » L’avis de nos confrères ne fait pas l’unanimité chez les supporters, dont certains ont défendu Ismaël Bennacer sur les réseaux sociaux, et surtout au sein du club phocéen qui ne fait pas du tout la même analyse des performances du Fennec.

L'OM veut garder Bennacer

Ce n’est un secret pour personne, lorsqu’une recrue ne donne pas satisfaction, Pablo Longoria n’hésite pas à la pousser vers la sortie quelques mois tard. Mais en ce qui concerne le milieu de terrain, le président marseillais n’aura pas besoin d’en arriver là. D’après La Gazzetta dello Sport, l’Olympique de Marseille devrait lever l’option d’achat du prêt. Le pensionnaire du Vélodrome accepte l’idée de dépenser 12 millions d’euros (plus 3 millions d’euros en bonus) pour le transfert définitif d’Ismaël Bennacer. On peut néanmoins penser qu’une qualification en Ligue des Champions sera nécessaire pour valider une telle opération.