OM ‍: Rabiot et Hojbjerg refusent de jouer avec Greenwood

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La défaite de l’OM à Monaco risque de provoquer des remous dans le vestiaire marseillais. Les tauliers Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot sont exaspérés par la nonchalance de certains joueurs. Mason Greenwood est ciblé.

Le groupe ne vit pas très bien à l’Olympique de Marseille et ce n’est plus vraiment un secret. Après la défaite à Reims il y a deux semaines, Adrien Rabiot ne masquait d’ailleurs pas sa frustration face aux micros, confiant que certains joueurs ne donnaient pas suffisamment sur le terrain pour ramener l’OM en Ligue des Champions. L’international français n’a certainement pas changé d’avis après la lourde défaite marseillaise en terres monégasques samedi après-midi (3-0). Miraculeusement, l’équipe de Roberto De Zerbi est toujours 3e de Ligue 1 après le match nul entre Strasbourg et Nice samedi soir (2-2). Mais une réaction sera indispensable lors des cinq derniers matchs pour maintenir cette place dans le top 4.

🚨Pierre-Emile Højbjerg 🇩🇰 aurait demandé la mise à l’écart de 2 joueurs l’effectif à Medhi Benatia 🇲🇦 !!



👉 Benatia 🇲🇦 aurait refusé, il souhaiterait « l’union sacrée » car c’est la fin de saison !!



👀 Soutenu par Adrien Rabiot 🇫🇷, Højbjerg 🇩🇰 pense que les objectif de fin de… pic.twitter.com/95OvSvEWlo — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) April 12, 2025

Pour cela, les tauliers de l’OM attendent des choix forts de leur entraîneur et selon Le Phocéen, certaines stars de l’effectif pourraient être mises à l’écart. C’est en tout cas ce qu’attendent Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot, lesquels font office de tauliers au sein du club et qui ont directement interpellé Medhi Benatia afin d’exiger la mise à l’écart de deux joueurs. Luis Henrique et Mason Greenwood seraient dans le viseur de l’ancien milieu de Tottenham et de l’international français. Les deux attaquants marseillais, déjà écartés par Roberto De Zerbi face à Lens il y a un peu plus d’un mois, avaient été relancés ces dernières semaines… sans grande réussite.

Les tauliers de l'OM exaspérés par Greenwood et Luis Henrique

Certes, Mason Greenwood a marqué un but splendide et décisif contre Toulouse le week-end dernier, mais il reste toujours aussi inconstant et peu généreux en efforts. Quant à Luis Henrique, sa deuxième partie de saison est tout simplement cataclysmique et son attitude interroge. A Monaco, il a raté un but tout fait avant de couvrir Embolo pour le second but inscrit par le club de la Principauté. On ignore pour l’heure si Greenwood et Luis Henrique seront de nouveau écartés par Roberto De Zerbi à l’heure du sprint final, mais Medhi Benatia n’y était pas vraiment favorable lorsque Rabiot et Hojbjerg ont toqué à sa porte. Au contraire, le directeur sportif marocain a réclamé l’union sacrée pour assurer la qualification en Ligue des Champions, avant de promettre à ses tauliers que des choix très forts seront effectués cet été lors du mercato. Ambiance...