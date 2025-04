OM ‍: Cornelius crée la panique, De Zerbi est prêt à tout

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Contraint de bricoler sa défense à cause des absences, Roberto De Zerbi bénéficie de solutions supplémentaires pour le choc face à l’AS Monaco samedi. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille pourrait relancer le milieu Pierre-Emile Hojbjerg pour amener davantage de sérénité que Derek Cornelius.

Dans un moment aussi important de la saison, l’Olympique de Marseille se retrouve dans une situation improbable. L’effectif de Roberto De Zerbi, diminué par des absences importantes comme celle du capitaine Leonardo Balerdi, ne compte qu’un seul défenseur central disponible. Il s’agit de Derek Cornelius dont les récentes performances n’ont pas rassuré. L’international canadien fait preuve d’une inquiétante fébrilité. A tel point que le staff technique, déçu de ses prestations, cherche désespérément des solutions pour amener davantage de sérénité derrière.

Dans cette optique, le retour de blessure de Pierre-Emile Hojbjerg tombe à pic. Le journal L’Equipe indique que le milieu remis d’un pépin au mollet pourrait être aligné au centre de la charnière centrale à trois face à l’AS Monaco samedi. Le Danois avait déjà été utilisé en défense lors de la défaite à Strasbourg (1-0) en septembre dernier, pour un résultat peu concluant. Mais compte tenu des frayeurs données par Derek Cornelius, Roberto De Zerbi semble prêt à retenter le pari. L’ancien joueur de Tottenham ne sera pas forcément le plus solide mais sa qualité de passe pourrait amener un vrai plus dans les sorties de balle.

La solution Luiz Felipe

C’est aussi dans ce domaine que Luiz Felipe peut améliorer le niveau des Marseillais. Alors que l’on craignait une possible fin de saison, l’international italien ne souffre plus de sa blessure aux ischios et peut prétendre à une place dans le onze. Ses sensations à l’entraînement sont positives, écrit le quotidien sportif, qui croit le coach italien capable de l’aligner malgré ses deux apparitions depuis son arrivée cet hiver.