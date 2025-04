OM ‍: Rabiot exige l'Europe ou il s'en ira

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco pour la prochaine journée de Ligue 1. Une rencontre aux airs de finale pour la qualification en Ligue des champions. Surtout, elle pourrait conditionner l’avenir d’Adrien Rabiot.

L’été dernier, Adrien Rabiot surprenait tout le monde en refusant successivement de belles offres pour des clubs européens huppés et en s'engageant avec l’Olympique de Marseille. Lié au club phocéen jusqu’en juin 2026, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est définitivement attaché à la vie marseillaise. Toutefois, il garde un objectif précis en tête, celui de disputer la Coupe du monde 2026 en tant que joueur majeur de l’effectif de l’équipe de France. Pour cela, il sait qu’il sera quasiment obligé de disputer la Ligue des champions la saison prochaine s’il veut pouvoir continuer à garder la confiance de Didier Deschamps. Le problème, c’est que l’objectif d’une qualification en C1 avec l’OM a pris du plomb dans l’aile après 4 défaites lors des 6 derniers matchs. L’avenir d’Adrien Rabiot sera donc conditionné au classement final du club phocéen.

Rabiot, la LDC ou rien

« J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie de se battre pour aller en Ligue des champions. S'il y en a qui ne le veulent pas, qu'ils le disent avant de jouer. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus faim sur le terrain », avait lâché Adrien Rabiot après la défaite de l’OM à Reims. Son objectif est clair, ce sera la Ligue des champions ou rien. Lire entre les lignes, à l’Olympique de Marseille... ou ailleurs. Actuellement dauphin du PSG, l’OM n’a que 5 points d’avance sur le LOSC, septième. En clair, tout va se jouer dans un mouchoir de poche et les dernières journées seront cruciales.

Le déplacement à Monaco pour la prochaine journée de Ligue 1 a un air de finale. En cas de victoire, l’OM prendrait une grosse option sur la qualification en Ligue des champions. A part cette rencontre et un déplacement à Lille, le calendrier phocéen semble en tout cas assez abordable. Toutefois, avec les récentes tensions au sein du vestiaire et la difficulté du club à être régulier, tout est encore possible, en bien ou en mal. Marseille a tout intérêt à se qualifier en Ligue des champions, autant pour les finances que pour la confiance de ses joueurs envers le club, dont celle d'Adrien Rabiot.