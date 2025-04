Mason Greenwood met une gifle à l'After Foot

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, l’OM a pris un gros risque en payant 25 millions d’euros pour faire venir Mason Greenwood en provenance de Manchester United. Un transfert qui ne laisse pas totalement indifférent en Angleterre.

Malgré une forte irrégularité, Mason Greenwood est indiscutablement le joueur clé de l’Olympique de Marseille en attaque depuis le début de la saison. Avec 16 buts en Ligue 1, l’attaquant acheté cet été à Manchester United confirme qu’il a un talent hors du commun entre les pieds, même si son irrégularité agace beaucoup à Marseille, aussi bien chez les supporters que dans le vestiaire. Face à Toulouse dimanche soir au Vélodrome, c’est encore l’un de ses coups de génie qui a débloqué la situation pour redonner l’avantage à l’OM avec une frappe imparable du pied droit, se logeant directement dans la lucarne de Guillaume Restes.

Début février, Julien Laurens, spécialiste de la Premier League pour RMC, affirmait que malgré ses bonnes prestations à Marseille, Mason Greenwood « n’existait plus » en Angleterre, où plus personne ne prononce son nom que ce soit dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Une affirmation pas totalement vraie quand on se penche sur le compte X anglais de l’Olympique de Marseille, qui s’est évidemment fait une joie de relayer sous tous les angles le but splendide inscrit par Mason Greenwood face au TFC ce week-end.

Greenwood « n’existe plus » en Angleterre, c'est faux

On s’aperçoit que des dizaines d’internautes britanniques ont réagi au bijou inscrit par le joueur formé à Manchester United, comme le prouve le tweet du compte @OMondieuu. S’il ne fait pas totalement l’unanimité, que ce soit à Marseille ou en Angleterre, il est donc factuellement faux de dire que Mason Greenwood ne fait plus du tout parler de lui Outre-Manche. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il fera un jour son retour en Premier League, où les clubs ne veulent pas le recruter en raison de son affaire de violence conjugale. Mais à n’en pas douter, Greenwood laisse un énorme sentiment de frustration et de gâchis chez les amoureux du football anglais et plus encore lorsqu’il illumine le Vélodrome comme dimanche soir.