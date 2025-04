Il terrorise la L1, l'OM connait son gros point faible

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La défense remodelée de l'OM va avoir du travail à Monaco ce samedi soir. Mika Biereth est forcément dans toutes les têtes.

Ce samedi à 17h00, c’est le grand choc de la Ligue 1 avec le match entre Monaco et l’OM. Les Marseillais, qui ont redressé la barre avec leur victoire contre Toulouse le week-end dernier, se savent en danger puisque l’ASM repasserait devant à la deuxième place en cas de victoire. Les joueurs de Roberto De Zerbi n’ont pas le droit de laisser filer le podium, alors que Strasbourg revient très fort derrière et que l’OL rôde également. C’est une nouvelle fois avec une défense amoindrie que Marseille se rendra donc à Louis-II, les pépins physiques s’enchainant pour l’OM. Mauvaise nouvelle quand en face se trouve la sensation de cette année 2025, avec l’attaquant Mika Biereth. Arrivé pour 15 millions d’euros en provenance de Strum Graz cet hiver, le Danois a rapidement fait parler de lui en empilant les buts, avec déjà 12 de marqués, dont 11 à domicile.

Monaco joue pour lui

L’ancien joueur d’Arsenal, né à Londres d’un père allemand et danois, et d’une mère bosniaque, a connu un temps d’adaptation express à la Ligue 1. De quoi faire trembler l’OM ? Ancien joueur de Marseille et de Monaco, Manuel Amoros avoue qu’il y a de quoi s’inquiéter, même s’il note un point faible qui redonne espoir aux supporters olympiens. « Il s’est très bien adapté à son environnement et au jeu de Monaco. Je trouve que l’ASM joue beaucoup pour lui, il est toujours en mouvement (…), il chasse toujours la faute de l’adversaire. Il est toujours présent. C’est un beau joueur, l’OM devra se méfier. Notre chance, c’est qu’il ne va pas très vite (rire), ç’aurait été une difficulté supplémentaire », s’est amusé l’ancien capitaine de l’équipe de France dans les colonnes de La Provence. En effet, Mika Biereth ne fait probablement pas partie des attaquants les plus rapides de notre championnat, mais son sens du placement et du geste juste face au but a tout de même de quoi donner des sueurs froides à une équipe de l’OM qui bricole en défense ces derniers temps.