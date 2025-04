OM ‍: La grosse surprise de la saison sur le départ

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’OM prépare un rendez-vous capital ce samedi du côté de Louis II face à l’AS Monaco. À la lutte pour la deuxième place, les olympiens veulent s’offrir une qualification directe pour la Ligue des champions. Mais certains joueurs pourraient quitter le navire à la fin de la saison, notamment une très bonne surprise de la formation de De Zerbi.

Bien des joueurs de l’OM seront courtisés cet été sur le mercato. Outre le Brésilien Luis Henrique qui réalise une saison plutôt solide (7 buts, 6 passes décisives), l’OM pourrait perdre d’autres éléments. Arrivé lors du mercato estival en 2023, Amir Murillo est prêt selon le média Futbol Centro America à étudier des propositions de clubs étrangers. L’international panaméen âgé de 29 ans se sent bien du côté du sud de la France, mais l’appel de l’étranger pourrait prendre le dessus.

Murillo, un indéboulonnable de De Zerbi

Dans le top 7 des joueurs les plus utilisés par Roberto de Zerbi, Amir Murillo (2076 minutes joués cette saison) est l’un des cadres du technicien italien et c'est forcément une belle surprise par rapport à son statut au lancement de la saison. Avec 24 apparitions lors de l’exercice 2024/2025 en Ligue 1 dont 75% en tant que titulaire, le latéral panaméen s’est offert un but pour deux passes décisives.

Amir Murillo est INDISPENSABLE cette saison ! 💪🇵🇦 pic.twitter.com/CGoVoajivG — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 9, 2025

Arrivé en provenance d’Anderlecht à l’été 2023 pour 2,5 millions d’euro, il est récemment revenu de blessure pour cette fin de saison. L’ancien joueur de New York en MLS a plus que dépanné en défense centrale cette année avec 13 apparitions dans la défense à trois olympienne. Pour rappel, l’OM se déplace à Monaco ce samedi 12 avril à 17h dans un duel au sommet dans la course au podium. Marseille reste sur une victoire face à Toulouse à domicile le week-end dernier 3-2.