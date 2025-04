L'OM a un maillon faible, Monaco va se régaler

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM l'a échappé belle ce dimanche soir lors de la réception de Toulouse au Stade Vélodrome. Les Phocéens font face à de grosses difficultés défensives, illustrées par... Derek Cornelius.

L'Olympique de Marseille est de nouveau dauphin du PSG en Ligue 1. Pas de quoi bouder son plaisir pour les fans et observateurs du club phocéen. Cependant, la route s'annonce encore longue pour les hommes de Roberto De Zerbi, qui devront finir fort leur saison. Et ce n'est pas évident avec autant d'absences au sein du secteur défensif. Ce dimanche face à Toulouse, Derek Cornelius n'a pas vraiment été rassurant. Si la victoire était au bout, tout pourrait changer contre un adversaire comme l'AS Monaco, qui a une puissance offensive bien supérieure. Ce n'est pas Football Club de Marseille qui dira le contraire.

Cornelius, rien ne va plus à l'OM ?

Ces dernières heures, le média marseillais a notamment donné une note très salée au Canadien après sa prestation bien terne contre le Téfécé. Le défenseur phocéen a hérité de la note de 2/10 avec comme appréciation : « Seul véritable défenseur central aligné par l’OM, Derek Cornelius n’a pas su se montrer rassurant. Dès les premières minutes, il s’est fait surprendre et a concédé une faute sur Magri (2e). En difficulté tout au long de la rencontre, il a notamment laissé trop d’espace à Gboho (50e), avant d’être logiquement remplacé par Lirola à la 56e minute. Une prestation bien inquiétante avant le déplacement à Monaco… ». Roberto De Zerbi a encore quelques jours devant lui pour préparer au mieux le déplacement en Principauté. Des choix tactiques forts sont attendus. L'OM n'a plus vraiment le droit à l'erreur et le collectif phocéen sera encore mis à rude épreuve, surtout face à un Monaco revanchard qui sort d'une défaite à Brest.