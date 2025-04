Vente OM ‍: Le plan de Frank McCourt retardé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Frank McCourt était présent ce week-end à Marseille, mais ce n’était toujours pas pour signer la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite.

Ses déplacements à Marseille sont rares, mais Frank McCourt a bien senti que le vent était en train de tourner ces dernières semaines. Après une semaine agitée et quatre défaites en cinq matchs, le propriétaire américain de l’OM s’est rendu en Provence ce week-end pour assister au match de son équipe face à Toulouse lors de la 28e journée de Ligue 1. Souvent qualifié de chat noir par les supporters, Frank McCourt a cette fois vu son équipe s’imposer (3-2) non sans mal. Une victoire précieuse dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions, l’objectif ultime du natif de Boston, qui connaît l’importance de ce ticket pour la C1 sur le plan financier.

OM : Frank McCourt veut tout casser https://t.co/0tSIaZQ6L0 — Foot01.com (@Foot01_com) April 5, 2025

La présence de celui qui détient l’OM depuis 2016 prouve en tout cas son engagement au quotidien alors que dans le même temps, le journaliste Thibaud Vézirian persiste et signe sur le fait que tout est bouclé pour la vente du club marseillais par Frank McCourt. Les choses ont simplement pris un peu de retard, mais rien d’inquiétant selon le spécialiste du sujet. « Non, les feux de l’officialisation ne sont pas passés au rouge. Hélas il y a toujours les aléas des affaires, des reports possibles et ça ce n’est pas faute de le dire dans chaque phrase. Même quand on dit que les sources sont confiantes, on demande de prendre du recul et de faire attention » a-t-il expliqué en live sur Twitch avant de poursuivre.

La vente de l'OM retardée mais pas annulée ?

« Après, si vous êtes du genre à vous emballer à chaque fois sur ce dossier, cela veut dire que vous n’écoutez pas les demandes de faire très attention. Mais oui, il y a toujours des gens qui sont très confiants et c’est pour cela que ces gens-là sont, comme moi, sûrs et certains de ce qu’il arrive à l’OM. J’ai toutes les certitudes » a une fois de plus assuré l’ancien chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, qui ne semble pas avoir changé d’avis d’un poil sur le sujet de la vente de l’Olympique de Marseille. Le plan de Frank McCourt, avec une vente programmée depuis de longs mois, a simplement pris du retard. Cela commence à faire long, tout de même.