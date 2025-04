Onana viré, Man United n'a pas aimé la blague lyonnaise

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

André Onana a été écarté du groupe par l'entraîneur de Manchester United pour le match de ce dimanche contre Newcastle. Ruben Amorim n'a pas apprécié la prestation de son gardien de but à Lyon.

Le portier mancunien s'était permis de prendre de haut l'Olympique Lyonnais avant le quart de finale aller d'Europa League, et sa prestation au Groupama Stadium n'a pas du tout été à la hauteur de ce chambrage XXL. Moqué par Matic avant la rencontre, l'international camerounais s'est déchiré contre l'OL, et cela n'est pas resté sans réaction. En effet, ce dimanche, la surprise a été grande pour les fans de Manchester United, puisque André Onana ne figure pas dans le groupe retenu par Ruben Amorim pour le déplacement que les Red Devils font ce dimanche à Newcastle. Il s'agit clairement d'une sanction contre Onana, qui depuis le début de la saison n'est pas du tout au niveau attendu par le staff du club anglais.

Onana passe à la trappe

Pour le remplacer dans les buts face à une très solide formation des Magpies, c'est Altay Bayindir, le gardien de but international turc, qui fera ses grands débuts en Premier League. Du côté des supporters de Manchester United, cette décision fait clairement l'unanimité, certains fans étant persuadés qu'à force de faire n'importe quoi, André Onana pourrait finir par coûter son poste à l'entraîneur portugais. Reste à savoir si cette mise à l'écart du gardien de but de 29 ans, que le club anglais avait recruté pour 50 millions d'euros en 2023 en provenance de l'Inter Milan, va se prolonger ou s'il s'agit juste d'une sanction éphémère.

L'OL s'en sort bien

Du côté de l'Olympique Lyonnais, on espère probablement qu'André Onana sera là jeudi prochain lors du match retour d'Europe League à Old Trafford, tant ses prestations récentes ont été catastrophiques. Un drôle de retour de bâton quand on se souvient que le même Onana avait donné son accord pour signer à l'OL au mercato 2021, avant finalement de revenir sur sa décision et d'aller au bout de son contrat à l'Ajax Amsterdam pour partir librement à l'Inter.