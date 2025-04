L'OM défie Liverpool pour ce défenseur français à 15ME

Dans : OM.

A la recherche d’un latéral droit pour remplacer Trent Alexander-Arnold, Liverpool a coché le nom de Kiliann Sildillia. Mais l’Olympique de Marseille est toujours intéressé par le défenseur français de l’Eintracht Francfort.

Très actifs l’été dernier sur le marché des transferts, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont considérablement renforcé l’effectif à la disposition de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont toutefois fait l’impasse sur le poste de latéral droit, faisant confiance à Amir Murillo et à Pol Lirola. A ce poste, Kiliann Sildillia avait pourtant été identifié comme une cible prioritaire par l’état-major olympien. Un an plus tard, l’international espoirs français est toujours à l’Eintracht Francfort, mais son départ à l’issue de la saison est toujours d’actualité alors que son contrat avec le club allemand expiera en juin 2026.

Une situation contractuelle qui va pousser l’Eintracht à s’en séparer pour une somme comprise entre 10 et 15 millions d’euros selon le site Todofichajes, qui explique que l’OM est toujours sur les rangs. Mais la concurrence sera énorme pour Marseille dans ce dossier, car un défenseur de ce profil, capable de jouer latéral droit ou défenseur central, aussi jeune et accessible à un tel prix, attise logiquement les convoitises. Manchester City et Chelsea surveillent la situation de Kiliann Sildillia tandis que Liverpool en fait carrément une piste prioritaire pour compenser le probable départ de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid en tant que joueur libre à l’issue de la saison, comme le confirme aussi le média anglais TeamTalk.

Sildillia très courtisé à un an de la fin de son contrat

Arne Slot a déjà donné son feu vert pour voir débarquer Sildillia, dont le profil lui plait afin d’assurer un certain équilibre avec un latéral moins offensif que ne peut l’être Alexander-Arnold. Reste maintenant à voir quels seront les clubs qui passeront à l’offensive le plus vite avec une offre concrète transmise au joueur et à son club. Du côté de Sildillia, l’intérêt de Liverpool ne devrait pas le laisser insensible et cela même si l’international espoirs français avait manifesté son envie de rejoindre l’OM l’été dernier. Pour Marseille, le train est peut-être passé dans ce dossier au vu de la concurrence démentiel à présent.