Manchester City déclare la guerre au PSG pour Akliouche

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain lors du marché des transferts, le PSG souhaitera recruter un nouveau crack offensif. Le club de la capitale veut trouver son bonheur du côté de l'AS Monaco.

Le PSG a une fin de saison très excitante à jouer. Les hommes de Luis Enrique peuvent encore tout rafler et ils ont toutes les chances de croire qu'ils sont capables de le faire. Cependant, l'entraineur espagnol ne dira pas non, l'été prochain, à quelques retouches dans son effectif. L'ancien du Barça veut des jeunes joueurs pouvant s'adapter à ses idées de jeu. Depuis quelques mois maintenant, le PSG s'intéresse à quelques talents de Ligue 1. C'est le cas pour Rayan Cherki mais aussi Maghnes Akliouche, qui régale sous les couleurs de l'AS Monaco.

Akliouche, le PSG est déterminé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maghnes Akliouche {𝙉𝙚𝙨𝙢𝙖𝙖𝙧} (@maghnes.a)

Selon les informations de L'Equipe, le prodige monégasque sera en effet une priorité l'été prochain pour les champions de France. Le club de la Principauté, qui ne se fait plus d'illusions sur l'avenir du jeune Français, ne le bradera néanmoins pas. Akliouche est encore sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2028. Il se dit qu'une offre minimum de 50 millions d'euros sera prise en considération par les pensionnaires du Stade Louis II.

A noter qu'outre le PSG, Manchester City est également sur les rangs pour récupérer Maghnes Akliouche. Les discours de Pep Guardiola et Luis Enrique seront écoutés avec attention par le natif de Tremblay-en-France. Cette saison avec Monaco, l'ailier droit a planté 6 buts pour 10 passes décisives données. Sa science du jeu et sa capacité d'élimination sont très appréciées par le Paris Saint-Germain et Manchester City. A noter qu'en plus de devoir choisir son prochain club, Akliouche devra également prendre une décision quant à sa sélection nationale. Le joueur de 23 ans est éligible avec la France mais aussi l'Algérie. Didier Deschamps le surveille de près, mais son transfert dans un club encore plus grand que l'ASM va forcément l'obliger à faire un choix très prochainement.