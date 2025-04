Pour 26 ME, l’OM a réalisé un miracle au mercato

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très vite conscient de son erreur, l’Olympique de Marseille s’est débarrassé d’Elye Wahi cet hiver. Le club phocéen a même récupéré sa mise grâce à l’Eintracht Francfort qui regrette amèrement son investissement.

L’Olympique de Marseille n’a pas le temps d’attendre. Sous pression, les recrues marseillaises ont intérêt à vite répondre aux attentes pour éviter le sort réservé à Lilian Brassier, Ismaël Koné ou Elye Wahi. Tous ont été poussés vers la sortie quelques mois après leurs arrivées respectives l’été dernier. En ce qui concerne l’attaquant transféré à l’Eintracht Francfort, le fiasco n’a pas vraiment étonné Romain Molina, choqué par le manque de professionnalisme de l’ancien Lensois.

« Elye Wahi qui arrive une heure et demie en retard au rendez-vous médical… Quel respect, sans excuse en plus, a révélé le journaliste. Au bout d’octobre-novembre, les mecs n’en pouvaient plus de lui. Ce n’est jamais de la faute de Monsieur Wahi, non non. Il l’a dit : "on ne m’a pas donné ma chance". En novembre, il mettait des stories montrant qu’il installe une salle de sport. En novembre, alors qu’il est arrivé en été... Il y aurait tellement d’anecdotes sur Wahi. Les agents avaient promis qu’ils le gèreraient. Ah ouais, bien géré. Le Boum Boum (boîte de nuit, ndlr) à Paris il est bien géré aussi. »

Les regrets de Francfort

L’OM a donc réussi un gros coup en récupérant 26 millions d’euros pour son flop. « Honnêtement, c’est un miracle d’avoir fait sortir Elye Wahi, a applaudi Romain Molina. Francfort est en train de se bouffer les doigts. Ils sont en train de se bouffer les doigts. Son agent, c’est vrai, a d’excellentes relations à Francfort. Mais sinon… Je ne vois pas qui d’autre aurait pu le faire à ce prix-là. Donc bravo à Marseille, bravo de l’avoir sorti à Francfort. Mais il ne fera pas comme Ekitike. Quand tu sais comment les deux travaillent, tu sais que ce ne sera pas le cas. Cela n’empêche pas qu’il a un super talent. » En Allemagne, Elye Wahi n’a toujours pas débloqué son compteur.