OM ‍: Viré par la Ligue, Longoria se fait un énorme plaisir

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Ecarté par la Ligue des discussions sur l'avenir des droits TV en raison de sa suspension, Pablo Longoria a au moins pu se libérer du temps pour se conforter sur sa popularité à Marseille.

Il n’y aura quasiment eu aucun moment de calme et de satisfaction dans cette saison de Ligue 1 en ce qui concerne les droits télévisuels. Ceux-ci ont été attribués très tardivement à DAZN après le départ d’Amazon, la timidité de BeIN Sports et le retrait définitif de Canal+. La plateforme britannique a commencé difficilement, niveau tarif et qualité éditoriale, ne parvenant pas à séduire avec son produit. Si depuis, les choses se sont améliorées, cette saison restera un échec financier colossal et l’avenir de ce contrat est remis en cause actuellement. Le conciliateur nommé pour faire le tampon entre la Ligue et DAZN a même clairement conseillé aux présidents des clubs de L1 d’étudier toutes les suites possibles, car le détenteur de 8 des 9 matchs est presque en position de force pour faire trembler la Ligue. Lors de cette annonce effectuée par le médiateur, Pablo Longoria n’était pas présent, souligne L’Equipe, en raison de sa suspension de toute fonction officielle pour son terrible départage à Auxerre en février dernier.

Longoria et Ravanelli, c'est le bain de foule

Le président de l’OM n’a donc pas la primeur des informations et se montre exclu du collège de Ligue 1 à un moment crucial, sachant que ce sont les clubs qui reçoivent les recettes qui sont mis devant cette situation délicate. Une situation que le dirigeant espagnol accepte de fait, et qui lui permet de se libérer du temps. La preuve, Pablo Longoria a décidé de prendre un bain de foule à Marseille, en inaugurant un city stade à la Belle de Mai. La Provence raconte que, accompagné de Fabrizio Ravanelli, Longoria a été accueilli en rock-star par les jeunes du quartier, signant des autographes et enchainant les selfies pour passer un bon moment dans cette opération destinée à mettre le sport, et le football, au coeur des quartiers.

« Nous avons un véritable devoir envers la ville et ses habitants : celui de rendre, à travers nos actions, une part de tout ce qu’ils nous apportent avec tant de passion. La force et la magie de ce club, c’est de fédérer », a lancé « Don Pablo », au moment de couper le ruban de ce nouvel équipement qui montre son implication dans la ville de Marseille. A défaut de pouvoir participer au débat houleux sur l’avenir financier de la Ligue 1, Longoria a décidé de participer au coup de neuf à donner aux équipements de la ville phocéenne.