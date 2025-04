OM ‍: Bennacer renvoyé au mercato, l'idée grotesque

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Recruté par l'OM au dernier jour du mercato d'hiver, Ismaël Bennacer a du mal à convaincre. Accueilli comme une star, le joueur algérien sait que la patience n'est pas de mise du côté du Vélodrome.

Lorsque Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont arraché un accord avec l'AC Milan pour faire venir le milieu de terrain international algérien dans les ultimes heures du marché hivernal des transferts, les supporters marseillais ont crié au génie. Il est vrai que les dirigeants de l'OM ont réglé très rapidement la venue d'un joueur dont Marseille rêvait depuis pas mal de temps. Trois mois plus tard, même si les performances d'Ismaël Bennacer ne sont pas désastreuses, il est évident que le joueur de 27 ans n'apporte pas vraiment ce qu'attendait Roberto De Zerbi. Et si Bennacer est prêté à l'OM avec option d'achat à hauteur de 12 millions d'euros, certains spécialistes pensent que Marseille doit commencer à réfléchir sur l'intérêt à conserver le joueur algérien dans la perspective de la saison prochaine. De quoi faire bondir Le Phocéen.

𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 𝐁𝐞𝐧𝐧𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 🔵⚪️



Le milieu de terrain international 🇩🇿 rejoint l’OM en provenance de l’AC Milan ✍️ pic.twitter.com/cQNctO2791 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 3, 2025

Pour le média spécialisé dans l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria ne doit pas céder à la tentation de pousser Ismaël Bennacer après si peu de temps. « Avoir un joueur de son calibre dans l’effectif est une opportunité précieuse pour l’OM. Si le club veut aller chercher ses ambitions européennes, il devra compter sur l’ensemble de ses forces vives. Plutôt que de l’écarter ou de le condamner après quelques matchs en demi-teinte, Marseille aurait tout à gagner à miser sur la patience. Car un Bennacer au sommet de sa forme, c’est un atout de taille pour espérer vivre une fin de saison pleine de promesses », explique notre confrère. Il est vrai que le milieu de terrain de l'OM sortait d'une période compliquée sur le plan sportif lorsqu'il est arrivé de l'AC Milan et que physiquement, il n'est clairement pas à 100%.

L'idée d'un départ d'Ismaël Bennacer n'est pas encore d'actualité, mais on sait que le président de l'Olympique de Marseille a une patience limitée et surtout, il ne prendra pas le risque de conserver dans son vestiaire un joueur au gros salaire, mais dont la valeur financière décroit. Si l'OM se qualifie pour la prochaine Ligue des champions, ce qui est bien parti, Roberto De Zerbi aura besoin de joueurs ayant l'expérience d'un Bennacer, dans ce dossier comme dans d'autres le classement final de Marseille en Ligue 1 pèsera lourd.