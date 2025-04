Luis Henrique, l'OM reçoit une première offre

Dans : OM.

Sentant le danger venir d'autres formations européennes, l'Inter Milan se prépare à faire une première offre à l'OM pour Luis Henrique. Celle-ci est loin d'être ridicule.

Très intéressant avec l’OM cette saison, Luis Henrique s’est fait sa place dans le 11 de Roberto De Zerbi grâce à son abattage et sa présence offensive en première partie de saison. Beaucoup moins convaincant ces derniers mois, le Brésilien représente néanmoins un potentiel intéressant pour plusieurs grands clubs européens. Et en ce mois d’avril, cela joue clairement des coudes pour essayer de le faire signer l’été prochain, alors que Pablo Longoria ne le retiendra pas. Le président de l’OM a déjà eu beaucoup de mérite de croire en lui alors que toute une ville n’en voulait plus, mais sa fin de saison dernière et sa récente prolongation ont changé la donne. Marseille en demanderait désormais 30 millions d’euros, une somme jugée bien trop importante pour le Bayern Munich, qui se serait retiré des discussions.

L'Angleterre craque aussi pour lui

💰 Selon nos informations, la perspective de faire une offre à hauteur de 24 M€ + 4 M€ de bonus fait son chemin du côté de l'Inter Milan pour Luis Henrique



Tout en maintenant le contact avec l’entourage de l’ancien joueur de Botafogo, précise Foot Mercato. Le média spécialisé affirme néanmoins que l’Inter Milan est toujours en pole dans ce dossier, avec l’idée de faire une offre rapide de 24 millions d’euros, et 4 millions d’euros de bonus éventuels, pour le faire signer cet été. Si l’OM peut encore négocier pour approcher des 30 millions d’euros, le prix est quand même intéressant pour un joueur acheté 8 millions d’euros en 2020, et dont la valeur avait encore chuté à 5 millions d’euros au début de l’année 2023. A noter que, si l’Inter Milan a pris les devants, Newcastle, Newcastle et le Bayer Leverkusen ont également pris des renseignements, preuve que le club provençal tient tout de même dans son effectif un joueur qui fait saliver l’Europe.