OM ‍: Le Bayern Munich flaire une énorme affaire

En réclamant 30 à 35 millions d’euros pour Luis Henrique, l’OM a convaincu le Bayern Munich de foncer sur l’attaquant brésilien.

Luis Henrique vit peut-être ses derniers moments à l’Olympique de Marseille. Auteur de 7 buts et de 5 passes décisives en Ligue 1 cette saison, le Brésilien de 23 ans est courtisé par l’Inter Milan ainsi que le Bayern Munich. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2028, son départ lors du prochain mercato fait guère de doute. L’OM souhaite profiter de la cote de son joueur né à Joao Pessoa pour réaliser une grosse plus-value, à condition que les clubs intéressés s’alignent sur le prix fixé par Medhi Benatia et Pablo Longoria.

🚨🔴 Max Eberl and Christoph Freund have held initial talks with Luis #Henrique’s management and gathered all relevant information.



Henrique is aware of Bayern’s interest. Eberl and Freund appreciate the versatility of the 23-y/o Brazilian. What makes him particularly… pic.twitter.com/NpnIBKh8GZ