L’OM tente un pari italien, mais il n’est pas le seul

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En quête de renforts pour son entrejeu, l’Olympique de Marseille étudie le marché de la Serie A. Du côté de la Fiorentina, le milieu italien Gaetano Castrovilli est arrivé à la fin de son contrat et intéresse le club phocéen. Mais deux formations transalpines sont également sur le coup.

Avec l’entraîneur Roberto De Zerbi impliqué dans les décisions, le recrutement de l’Olympique de Marseille pourrait prendre un accent italien. Ce n’est sans doute pas un hasard si plusieurs pistes du club phocéen se situent de l’autre côté des Alpes. On a notamment évoqué le gros coup envisagé pour Manuel Locatelli à la Juventus Turin, ou encore le dossier Andrea Colpani (Monza). On sait également que le huitième de Ligue 1 s’intéresse à Gaetano Castrovilli.

OM : Colpani, la surprise italienne signée De Zerbi https://t.co/V5Nlt5uqod — Foot01.com (@Foot01_com) June 21, 2024

De son côté, le milieu offensif de 27 ans est arrivé au terme de son contrat à la Fiorentina. Sa signature ne coûterait aucune indemnité de transfert. C’est peut-être une belle affaire à saisir, mais aussi un risque non négligeable pour le président Pablo Longoria. En effet, l’Italien aux quatre sélections, dont la dernière remonte à septembre 2021, sort d’une saison essentiellement passée loin des terrains. Touché à un genou puis opéré, Gaetano Castrovilli n’a disputé que six petits matchs de Serie A en toute fin d’exercice.

De la concurrence en Italie

Autant dire que le milieu axial n’a pas eu le temps de retrouver toutes ses sensations. Le nouvel entraîneur marseillais Roberto De Zerbi le sent néanmoins capable de se relancer en Ligue 1 et de briller dans sa philosophie de jeu. Il faudra tout de même trouver les bons arguments pour convaincre l’ancien joueur de Bari. En effet, l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club intéressé par ses services. Le média Tuttomercatoweb affirme que la Lazio et le Torino sont également sur le coup. Reste à connaître la préférence de Gaetano Castrovilli pour la suite de sa carrière.