OM ‍: Un joueur de Chelsea arrive pour 10 millions d'euros ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM, qui vient de signer un défenseur central, entend encore se renforcer dans ce secteur. Roberto De Zerbi rêve d'un grand espoir portugais de Chelsea.

Difficile de se faire sa place dans l’effectif plus que fourni de Chelsea, et il y a certainement quelques belles affaires sur le banc de touche des Blues. C’est en tout cas le souhait de Roberto De Zerbi, que la signature de Luiz Alberto ce mardi n’a pas freiné. La preuve, selon TMW, l’entraineur italien de l’OM pousse pour voir Pablo Longoria faire venir Renato Veiga. Ce joueur polyvalent de 21 ans est avant tout un arrière gauche, mais il est aussi capable de jouer dans l’axe de la défense, ce qui intéresse beaucoup De Zerbi, et a déjà évolué en tant que milieu défensif, notamment avec les sélections de jeunes au Portugal. Révélé au Sporting puis à Bâle, il a signé à Chelsea pour 14 millions d’euros l’été dernier. Un montant renversant qui ne lui permet toutefois pas de se faire sa place. Il a ainsi joué plus de la moitié de ses minutes en Conférence League, une compétition où Chelsea met son équipe B à chaque match.

Chelsea a besoin de faire de la place

Bienvenue à Marseille 𝐋𝐮𝐢𝐳 ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/XiRLduOLW3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 7, 2025

Ces derniers jours, le Daily Mail a révélé que le club londonien était à l’écoute des offres pour le joueur portugais, afin de faire de la place dans son effectif. Immédiatement, les propositions ont afflué et Wolverhampton, Stuttgart, Bournemouth, Naples et la Juventus sont venus aux renseignements. L’OM a donc pris le train en marche, et va désormais devoir se démarquer. Ce sera certainement avec une offre de transfert, puisque Chelsea entend faire de la place, si possible avec des ventes pour pouvoir recruter Marc Guehi en provenance de Crystal Palace. Il n’y a en tout cas aucun espoir à placer dans le contrat de Renato Veiga, qui a comme plusieurs joueurs signé un bail très longue durée à son arrivée, l’emmenant jusqu’en juin 2031. En Angleterre, il se murmure qu’une offre à 10 millions d’euros pourrait faire l’affaire, et aider l’OM à bouleverser sa défense en plein milieu de la saison.