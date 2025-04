PSG ‍: Violente bagarre entre hooligans avant PSG - Aston Villa

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

A la veille du coup d’envoi de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, de violents affrontements ont éclaté dans un bar de la capitale entre des hooligans français et anglais.

Le football n’avait à nouveau pas besoin de ça. Un peu moins de 24 heures avant le coup d’envoi de la rencontre tant attendue entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions, la tension entre des groupes de supporters a atteint son paroxysme. Dans une vidéo parue sur les réseaux sociaux et filmée depuis l’intérieur d’un bar, on peut voir s’affronter des hooligans français et anglais, tous vêtus de vêtements noirs, dans les rues parisiennes. Ces derniers en sont venus aux mains, certains n’hésitant pas à jeter des tabourets et des chaises.

PSG – Aston Villa, un match à risques

Psg vs Aston Villa 🇨🇵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👊 pic.twitter.com/Wl6Cfz4YUW — Football Fights (@footbalIfights) April 8, 2025

La visite des supporters anglais lors de matchs de football ne se passe pas toujours dans le plus grand des calmes. Ceux de Liverpool gardent forcément en mémoire les violences commises devant le Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions 2022. Pour mieux préparer la réception des 3000 supporters d’Aston Villa à Paris (dont 2000 au Parc des Princes), la division nationale de lutte contre le hooliganisme a classé la rencontre au niveau 3 (sur 5), laquelle prévoit des « risques d'incidents ». Ça n’a pas manqué.