EL ‍: Cherki arrache le nul, l'OL peut y croire ‍!

Par Nathan Hanini

Europa League, quart de finale aller

Parc OL

Lyon-Manchester United 2-2

Buts : Thiago Almada (25e) et Rayan Cherki (95+5e) pour l’OL contre Leny Yoro (45+5e) et Joshua Zirkzee (87e) pour Manchester United

Malgré une belle prestation, l'OL devra gagner la semaine prochaine du côté d'Old Trafford pour croire en la qualification. Cherki ramène Lyon dans les ultimes secondes de la rencontre sur un but plein de sang froid (2-2).

Après avoir facilement disposé du club roumain du Steaua Bucarest, l’OL s’est frotté à Manchester United ce jeudi soir en quart de finale aller d’Europa League dans un Parc OL plein à craquer. Et l’OL débutait cette rencontre par le bon bout avec cette ouverture du score sur coup-franc de Thiago Almada à la 25e minute. Un centre que personne ne touchait, filant directement dans les filets d’Onana. Le portier n'était pas exempt de tout reproche sur cette ouverture du score lyonnaise. Une erreur qui devrait continuer d’alimenter les propos de Matic. L’OL continuait de pousser, mais après la demi-heure de jeu, les Red Devils sortaient légèrement la tête de l’eau. Leny Yoro allait par ailleurs climatiser le Parc OL juste avant la mi-temps sur un nouveau coup de pied arrêté. C’est par ailleurs le premier but de l’ancien lillois sous ses nouvelles couleurs.

Fin du match !



On arrache l'égalisation et c'est mérité !



Go chercher la qualif' à Old Trafford les Gones !#OLMUFC | 2-2 pic.twitter.com/yXN2S2dtaj — Olympique Lyonnais (@OL) April 10, 2025

Au retour des vestiaires, Lacazette entrait pour épauler Mikautadze dès la 51e à la place d’Akouokou blessé. Les hommes de Fonseca poussaient, permettant à Manchester United de se projeter en contre. Mais Lucas Perri restait vigilant à l’image de son arrêt devant Garnacho (79e). Les Lyonnais manquaient de précision dans le dernier geste et le cadre se dérobait sur les deux frappes de Lacazette. Et les Lyonnais se retrouvaient finalement punis à la 87e minute par Joshua Zirkzee parfaitement servi par Bruno Fernandes. Le Néerlandais inscrivait son deuxième but dans la compétition cette saison. Mais c'est sans compter sur la pépite lyonnaise, Rayan Cherki. Sur une frappe repoussée par Onana, le jeune milieu de terrain égalisait d'un petit ballon lobé, dans la délivrance générale. Avant de se retrouver la semaine prochaine du côté d'Old Trafford, l'OL se déplacera à Auxerre et Manchester United jouera à Newcastle ce week-end. Mais tout reste encore possible dans cette double confrontation.