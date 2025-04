OL-MU ‍: Rayan Cherki promet l'enfer à Manchester United

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Très en forme contre Manchester United, Rayan Cherki ne se contente pas de son but et du 2-2 obtenu contre les Anglais ce jeudi soir.

Rayan Cherki a sauvé le match de l’OL ce jeudi soir. Malgré une prestation solide, les Lyonnais étaient menés par Manchester United jusque dans les ultimes secondes de la rencontre. Mais le meneur de jeu tricolore a marqué le but qu’il fallait sur un ballon repoussé par André Onana pour aller chercher le match nul 2-2. Un résultat qui permet de garder les chances de qualifications intactes, et non pas compromises. Pour Rayan Cherki, c’était nécessaire et ce n’est que justice tant lui et son équipe ont réalisé un bon match qui aurait pu leur permettre de s’imposer.

« Je pense qu'on méritait encore mieux que le match nul. On a fait un gros match, on a bien respecté les consignes du coach. Maintenant on sait qu'un quart de finale, c'est un match aller et un match retour, on va aller là-bas pour gagner et rien d’autre. En espérant que les Red Devils montreront un visage plus offensif qu’en première période. Quand on voit qu'ils viennent avec deux milieux défensifs, c'est qu'ils nous craignent particulièrement. J'espère qu'ils ne feront pas la même chose là-bas parce que nous on va y aller pour jouer offensivement et pour prouver qu'on a un très beau football. On a fait un match plein et on a été bien meilleurs qu’eux. On sait que c’est une belle équipe mais on n’a jamais eu peur d’eux et on n’aura jamais peur d’eux. On ira là bas pour attaquer », a prévenu un Rayan Cherki aussi déchainé devant les micros que sur le terrain.