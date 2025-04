Clinton Mata quitte l'OL, l'énorme coup de bluff ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL en juin 2026, Clinton Mata pourrait quitter le club rhodanien à la fin de la saison pour revenir en Belgique.

En recrutant Clinton Mata au FC Bruges pour 5 millions d’euros en juillet 2023, l’Olympique Lyonnais a réalisé une sacrée affaire. Le défenseur angolais de 32 ans s’est vite imposé comme l’un des chouchous des supporters mais aussi des différents entraîneurs passés sur le banc de l’OL, que ce soit Fabio Grosso, Pierre Sage ou maintenant Paulo Fonseca. Capable de jouer latéral droit et défenseur central, Clinton Mata affiche une mentalité impeccable en plus de régulièrement faire partie des meilleurs joueurs lyonnais en match.

Son avenir s’écrit toutefois en pointillés puisque son contrat avec le club rhodanien expire en juin 2026. Une situation contractuelle qui force Clinton Mata à écouter les opportunités qui s’offrent à lui et selon Transfert Feed, un retour en Belgique dès cet été n’est pas à exclure. Genk ou Bruges pourraient toquer à la porte de Clinton Mata, lequel ne serait pas opposé à l’idée de revenir jouer en Belgique, où il a longuement brillé par le passé avant de poser ses valises à Lyon. L’information ressemble toutefois à un gros coup de bluff de la part des agents du joueur, lesquels attendent sans doute une réaction de l’OL avec pourquoi pas une offre de prolongation de contrat.

On imagine que Clinton Mata serait très heureux de poursuivre l’aventure à Lyon, où une qualification en coupe d’Europe est encore possible et peut-être même la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Reste maintenant à voir si Laurent Prud’homme et John Textor vont réagir rapidement alors que de son côté, on imagine sans mal que Paulo Fonseca aimerait conserver le joueur de 32 ans, qu’il a installé en défense centrale depuis plusieurs semaines au côté de Moussa Niakhaté.