Désiré Doué, le coup de folie à 300ME du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une prestation magnifique contre Aston Villa mercredi soir, Désiré Doué s’impose comme la nouvelle star montante du PSG, qui n’est pas prêt d’ouvrir la porte à son départ malgré de multiples intérêts.

Un an après avoir misé sur Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain a fait le choix de recruter un nouveau jeune talent de Ligue 1 l’été dernier. Le club de la capitale a lâché 50 millions d’euros pour faire venir Désiré Doué en provenance de Rennes, et personne au PSG ne regrette cet investissement. Après six mois dans l’ombre de Barcola ou Dembélé, le néo-international français s’est imposé comme un titulaire à part entière aux yeux de Luis Enrique. Préféré à Barcola pour débuter contre Aston Villa en quart de finale de Ligue des Champions mercredi soir, Désiré Doué a encore brillé, en inscrivant le but splendide de l’égalisation parisienne en première mi-temps.

A seulement 19 ans, le joueur s'impose déjà comme l'un des joueurs les plus prometteurs en Europe et suscite la convoitise de nombreux cadors tels que Manchester City ou le Bayern Munich mais pour le Paris SG, un départ de Désiré Doué est tout simplement inenvisageable. La preuve, le site Fichajes révèle que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ont fixé à 300 millions d’euros le prix de l’ancien Rennais sur le marché des transferts. Un moyen certainement très efficace de dissuader les prétendants de Désiré Doué et de faire du phénomène français un joueur tout simplement intransférable.

Le PSG fixe un prix délirant pour Désiré Doué

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2029, le natif d’Angers n’avait de toute façon aucunement l’intention de partir, lui dont l’importance au sein de l’équipe de Luis Enrique ne cesse de grandir, qu’il joue sur un côté ou au milieu de terrain. Amené à être un joueur encore plus indiscutable la saison prochaine, Désiré Doué n’a pas fini de grandir avec le Paris Saint-Germain. Et au vu du prix fixé par le club francilien, les courtisans de l’ex-pépite du Stade Rennais peuvent déjà abandonner toute idée de le recruter à court terme. Une explosion qui laisse d’immenses regrets au Bayern Munich, qui était à deux doigts de le convaincre de signer l’été dernier. Didier Deschamps, qui était en tribunes mercredi au Parc des Princes, peut en revanche savourer cette éclosion qui lui permet de compter un nouveau talent hors du commun en équipe de France.