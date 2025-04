L1 ‍: Pierre Ménès s'attaque à la commission de discipline

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Pierre Ménès n’a pas apprécié les sanctions infligées par la commission de discipline de la LFP à Embolo, Chevalier ou encore Diakité et il n’a pas pris de gants pour le faire savoir sur les réseaux sociaux.

Comme son nom l’indique, la commission de discipline de la LFP ne rigole pas avec la discipline. Elle l’a une fois de plus prouvé mercredi en infligeant un match de suspension avec sursis à Breel Embolo (Monaco), à Lucas Chevalier et à Bafodé Diakité (Lille). En cause, des comportements jugés inappropriés, respectivement après le derby Monaco-Nice pour l’attaquant suisse et après le derby Lille-Lens pour les deux joueurs des Dogues. Il est reproché à Breel Embolo d’avoir déployé une banderole injurieuse à l’encontre du Gym après la victoire dans le derby de la Côte d’Azur le 29 mars dernier tandis que Chevalier et Diakité se sont eux emparés de fumigènes au bord du kop lillois après la victoire contre Lens le 30 mars dernier dans le derby du nord.

Pierre Ménès dézingue la LFP

❌ Pour avoir porté un fumigène à la fin de #LOSCRCL, Lucas Chevalier et Bafodé Diakité ont été sanctionnés d'un match de suspension avec sursis par la commission de discipline de la LFP. pic.twitter.com/P6tXchwrKr — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) April 10, 2025

Des attitudes sanctionnées par la commission de discipline de la LFP, ce qui a fait halluciner Pierre Ménès, lequel n’a pas mâché ses mots pour durement critiquer l’instance sur son compte X. « Embolo un match avec sursis pour avoir brandi un drapeau. Chevalier et Diakite même tarif pour avoir agité des fumigènes. Franchement on marche sur la tronche. Continuons à aseptiser le comportement des joueurs le foot se porte si bien » a publié sur son compte l’ancien journaliste vedette de Canal+, qui ne comprend pas comment la spontanéité et le partage des joueurs avec leur public après une belle victoire ont pu faire l’objet de sanctions. Une fois de plus, la Ligue 1 et le football en règle générale ont tout faux selon Pierre Ménès, qui regrette cette décision qu'il juge abusive.