L’OM a son grand attaquant, De Zerbi se régale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté par l’OM cet été pour être la doublure d’Elye Wahi, Neal Maupay fait beaucoup mieux que ça. L’ancien attaquant d’Everton s’est vite imposé comme le titulaire à la pointe de l’attaque marseillaise.

Avec 3 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, Neal Maupay n’est pas le joueur qui marque le plus à l’OM, ni celui qui fait le plus d’offrandes à ses coéquipiers. Et pourtant, l’ancien attaquant de Brighton est devenu fondamental dans le dispositif tactique de Roberto De Zerbi. Recruté pour être la doublure d’Elye Wahi dans un premier temps, l’attaquant de 28 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable. Présent en conférence de presse avant le déplacement de son équipe à Rennes samedi soir lors de la 17e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a d’ailleurs rendu un superbe hommage à Neal Maupay. Chez les supporters marseillais, et cela même si le natif de Versailles est globalement apprécié, on se demande même si le coach italien n’en fait pas un peu trop.

Roberto De Zerbi lance des fleurs à Neal Maupay

« Maupay, c'est le joueur parfait, tout le monde le voudrait dans son équipe. Il n'a pas 20 buts par saison dans les pieds. Mais entre les buts, les passes, son engagement dans les actions, son caractère et son leadership, c'est un joueur que je voudrais toujours avoir. Je le voudrais jusqu'à ce que je parte d'ici. Si je le vois, je me sens mieux » a lancé Roberto De Zerbi, dithyrambique au sujet de Neal Maupay et de son importance dans le jeu de l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Il faut dire que l’attaquant d’1m71 s’avère précieux grâce à son jeu en déviation et à sa malice dans la surface de réparation. Buteur contre Le Havre dimanche soir au Vélodrome, l’ancien Niçois aura de nouveau l’occasion de briller contre Rennes ce week-end. D’autant que son principal concurrent Elye Wahi manquera ce déplacement, l’international espoirs français étant forfait en raison d’un petit pépin à la cuisse.