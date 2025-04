Un journaliste de L'Equipe provoque Bruno Retailleau

Dans : Ligue 1.

Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau est contesté par les groupes Ultras, et un supporter du Paris FC a pris très cher pour l’avoir insulté lors du match de son équipe face à Clermont vendredi soir.

Comme révélé en début de semaine par Le Parisien, un supporter du Paris FC à l’origine d’un chant insultant contre Bruno Retailleau a été jugé en comparution immédiate ce mardi. Quatre jours seulement après les faits, le supporter a été interdit de stade pour une durée de six mois. La preuve que lorsqu’elle le souhaite, la justice peut aller vite. De quoi faire rire Hugo Guillemet, journaliste pour L’Equipe, qui s’est fendu d’un tweet qui ne devrait pas plaire au ministre de l’Intérieur. « Comparution immédiate et déjà condamné. Efficacité hallucinante pour une insulte » a d’abord posté celui qui intervient également sur la Chaîne L’Equipe, avant de poursuivre.

Paris : Interdit de stade six mois pour des insultes anti-Retailleau

« Par contre quand les clubs portent plainte pour des comportements racistes ou pour des saluts nazis, là ça prend 2 ans et demi, et souvent la police ne traite même pas et ça tombe aux oubliettes. Pendant ce temps, les sept gars de Strasbourg Offender (groupuscule de hooligans neonazis, qui bâche à la Meinau et tape en manif), jugés le week-end dernier (pour le fight en ville à Reims) n’ont pas été interdits de stade » a également posté le correspondant de L’Equipe à Lyon, très étonné de voir la réactivité incroyable de la justice pour condamner un supporter à l’origine d’un chant contre le ministre de l’Intérieur. Un tweet qui a logiquement provoqué de multiples réactions, allant toutes dans le même sens ou presque. Bruno Retailleau continue en tout cas d’être massivement critiqué parmi les Ultras et les supporters en règle générale, alors que le ministère de l’Intérieur aimerait dissoudre un certain nombre de groupes de supporters à travers toute la France.