OL ‍: Textor balancé à la justice belge par la France ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le dossier du transfert d'Ernest Nuamah à l'Olympique Lyonnais en provenance de Molenbeek donne des sueurs froides à Eagle Football Group. En Belgique, le dossier fait l'objet d'une enquête.

Olivier Létang l'a confié samedi en marge du match OL-Lille, il ne digère pas la manière dont l'OL a recruté Ernest Nuamah en 2023, le club de John Textor dribblant la DNCG en utilisant les services de son club belge. « Le transfert de Nuamah l’an dernier pour 25 millions d'euros, qui a été acheté par un club dont le budget est de 8 millions d'euros. C’est particulier. Je ne vais pas utiliser ce terme, mais une compétition où vous faites prêter un joueur qui a une valeur de 30 millions d'euros, ça fait partie des choses pour lesquelles j’ai décidé que c’est quelque chose que nous ne devions pas accepter dans notre compétition », lançait le président du LOSC. Une déclaration qui n'arrive pas par hasard, puisque la semaine passée, le club de Molenbeek, qui appartient à la galaxie Textor, s'est vu refuser sa licence professionnelle au moment où la formation belge est en tête de la D2. Nul ne sait si c'est lié aux différentes affaires qui ont entouré le transfert de Nuamah vers l'OL, mais en tout cas, en Belgique, on a visiblement été alerté dans ce dossier.

Nuamah et Textor dans le collimateur en France

John Textor a beau avoir rassuré les supporters de Molenbeek en début de semaine concernant l'obtention de cette fameuse licence, indispensable pour le club, du côté des autorités, qui dans un premier temps avaient donné leur feu vert, quelque chose a soudainement changé. Selon L'Equipe, les regards doivent probablement se tourner vers la France et un mystérieux informateur. « Une source proche d'Eagle raconte également que le groupe a d'abord obtenu l'approbation de cette licence pour Molenbeek. Avant un appel de l'instance belge, réclamant un réexamen du « soutien d'Eagle au RWDM » à la suite d'un « tuyau anonyme venu de France». Balance ou lanceur d'alerte? Toujours est-il qu'Eagle a dû répondre à d'autres questions, dont deux concernaient la structure financière de la holding, d'une part et l'attaquant Ernest Nuamah, d'autre part », précise le quotidien sportif.

Nuamah out toute la saison

En attendant d'en savoir plus, l'Olympique Lyonnais doit se passer d'Ernest Nuamah pour une longue durée, puisque face à Lille, l'international ghanéen a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Un gros coup dur pour Nuamah et l'OL au moment où le joueur arrivé de Molenbeek en 2023 s'était imposé dans le groupe de Paulo Fonseca.