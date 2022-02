Sampaoli est révolté, l’OM a offert la victoire à l’OL !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré l’ouverture du score très précoce de Mattéo Guendouzi, l’OM s’est incliné face à une équipe de Lyon décimée par les absences mardi soir.

Comme lors des derniers matchs à Lens ou contre Montpellier, les joueurs de Jorge Sampaoli étaient en totale maitrise lors de la première mi-temps. Mais tout s’est déréglé après le repos pour l’OM, secoué par le changement tactique de Peter Bosz puis par l’entrée de Moussa Dembélé, initialement forfait pour cet Olympico mais qui a finalement été autorisé à jouer en raison d’un test PCR négatif à 16 heures. L’Olympique de Marseille n’a jamais trouvé la réponse à la révolte de l’OL et à force de gérer son petit avantage, le club phocéen s’est fait rejoindre. Une physionomie qui laisse d’immenses regrets à Jorge Sampaoli, lequel a tapé du poing sur la table en conférence de presse après le match, regrettant que l’OM ait purement et simplement arrêté de jouer. Laissant ainsi l’espoir de revenir aux Lyonnais.

L'OM a brutalement arrêté de jouer selon Sampaoli

⏱90' | #OLOM 2️⃣-1️⃣



Fin du match.

Rendez-vous ce vendredi 04 février pour la réception d'Angers à 21h. 📅 pic.twitter.com/plbFb3fKj0 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2022

« On a arrêté de jouer en deuxième mi-temps on s'est contenté de notre avantage, on l'a payé » regrette le bouillonnant entraîneur de l’Olympique de Marseille avant de poursuivre. « On a laissé Lyon jouer plus haut, monter et obtenir ce résultat. Quand on a une équipe bâtie pour attaquer, pour jouer, et qu'on ne joue pas, c'est difficile. Je crois que je l'ai dit, on n'a pas eu le contrôle, on a défendu sans ballon ça a été dur pour nous. Il faut se préparer pour vendredi, il faut travailler et renouer avec la victoire. Quand on laisse de l'espace avec des joueurs de qualités, on peut prendre des buts sur des actions isolées. On a eu aussi des actions, si on avait été à 2-0, on aurait eu un autre discours. Mon analyse c'est qu'au-delà du changement tactique de Lyon qu'il faut reconnaitre. C'est surtout la défaillance de notre équipe en deuxième mi-temps qui n'a pas su garder le contrôle comme en première » a pesté Jorge Sampaoli, en colère après cette défaite de l’Olympique de Marseille, qui devra réagir dès vendredi à l’occasion de la réception d’Angers au Vélodrome.