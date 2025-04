LdC ‍: Le PSG se paie Aston Villa avec autorité

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, quart de finale aller

Parc des Princes

PSG-Aston Villa 3-1

Buts : Doué (39e), Kvaratskhelia (49e), Nuno Mendes (90e+2) pour le PSG ; Rogers (35e) pour Aston Villa

Largement dominateur contre Aston Villa, le PSG l'a emporté 3-1. Les Parisiens ont pu compter sur des éclairs de génie signés Doué et Kvaratskhelia puis sur un but en fin de match de Nuno Mendes pour prendre un avantage confortable avant le retour en Angleterre.

Après avoir sorti le leader de Premier League Liverpool, le PSG était largement favori avant de retrouver le 7e du championnat anglais Aston Villa. Le début de match confirmait les attentes avec une nette domination des Parisiens. Cependant, le détesté Martinez était impeccable dans les buts parisiens. Il enchaînait les arrêts et Paris butait quelque peu sur le solide bloc défensif concocté par Unai Emery. Pire, sur l'une de ses premières actions dangereuses, Aston Villa prenait l'avantage. Rogers concluait une belle action rapide initiée par McGinn. Les Anglais ne menaient que 4 minutes avant une superbe frappe de Doué pour l'égalisation.

La première manche est pour nous ! 🔴🔵

🔜 Rendez-vous mardi prochain à Villa Park ! 👊



ICI C'EST PARIS !!!#PSGAVFC 3-1 | @ChampionsLeague pic.twitter.com/gJuxi54vNf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 9, 2025

Paris maintenait la pression après le repos et réussissait à vite prendre l'avantage. Kvaratskhelia remontait vite le ballon, éliminait Disasi avant d'allumer Martinez. Le PSG continuait à pousser pour creuser l'écart mais le gardien argentin des Villans assurait dans les buts. L'entrée d'Asensio, prêté par le PSG, ne changeait rien pour un Villa trop peu dangereux. Dans les arrêts de jeu, le troisième but tant attendu arrivait via Nuno Mendes. 3-1, le PSG peut attendre le retour mardi prochain avec sérénité.