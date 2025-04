OL ‍: Lyon n’en a pas fini avec Onana

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant le quart de finale aller de Ligue Europa jeudi, André Onana a jugé Manchester United nettement supérieur à l’Olympique Lyonnais. Sa déclaration n’a évidemment pas plu du côté rhodanien où l’on ne partage pas le même point de vue.

André Onana aurait peut-être mieux fait de s’abstenir. En pleine préparation du quart de finale aller de Ligue Europa au Groupama Stadium jeudi, le gardien de Manchester United a osé une déclaration plutôt maladroite. « Ce ne sera pas facile mais je pense qu'on est bien meilleurs qu'eux », a lâché l’international camerounais, dont la sortie n’est pas passée inaperçue. Agacé, le milieu de l’Olympique Lyonnais Nemanja Matic l’a immédiatement recadré.

Tagliafico en rajoute une couche

« Si c’était David De Gea, Peter Schmeichel ou Edwin van der Sar qui avait dit ça, je me poserais des questions. Mais quand on est statistiquement l’un des pires gardiens de l’histoire moderne de Manchester United… Il faut accomplir des actes avant de parler », a répondu le Serbe ce mercredi, avant la pique d’André Onana sur le palmarès vierge de Nemanja Matic avec les Red Devils. Autant dire que le Mancunien ne s’est pas fait que des amis à Lyon où Nicolas Tagliafico ne partage pas non plus son analyse.

Nicolas Tagliafico on Lyon's plot to shock Man United, winning the World Cup with Argentina, and how to get the best out of Alejandro Garnacho https://t.co/HmgAyIZLnI — Mail Sport (@MailSport) April 9, 2025

« Ils ont encore de très bons joueurs, a prévenu le latéral gauche contacté par le Daily Mail. Mon expérience m'a appris qu'il faut rester concentré pendant plus de 90 minutes dans ces matchs. Si vous laissez un espace, ils peuvent encore vous tuer. Bruno Fernandes est en forme, il est très bon balle au pied et Alejandro Garnacho, que je connais, est très dangereux dans les situations en un contre un, il est très rapide. Sur le papier, ils ont peut-être l'air d'avoir les plus grands noms, mais ce qui compte c'est d'avoir la meilleure équipe. » Sur ce point, pas sûr que Manchester United soit largement supérieur et c'est là que Nicolas Tagliafico est en opposition avec les propos d'André Onana.