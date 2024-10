OM ‍: Geronimo Rulli déjà sur la sellette

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Recruté lors du dernier mercato pour remplacer Pau Lopez dans les buts de l'Olympique de Marseille, Geronimo Rulli ne fait déjà plus l'unanimité.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont décidé de tourner une page de l'histoire de l'OM en poussant vers la sortie Pau Lopez, lequel avait lui contribué à faire partir Steve Mandanda loin de Marseille. Ainsi va la vie des clubs de football. Lors du mercato, le club phocéen a donc confié le rôle de gardien de but à Geronimo Rulli, arrivé de l'Ajax Amsterdam, mais qui avait déjà joué en Ligue 1 sous le maillot de Montpellier. Auteur d'un début de saison remarquable, le portier international argentin est légèrement rentré dans le rang, et dimanche, lors du naufrage de l'Olympique de Marseille, il n'a pas réellement été en mesure de limiter la casse. De quoi lui valoir quelques critiques, et c'est notamment le cas dans l'After Foot sur RMC où Kevin Diaz estime que Rulli n'est pas exactement le gardien de but vedette dont certains parlaient.

Rulli n'est pas le nouveau Mandanda de l'OM

𝐆𝐞𝐫ó𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐑𝐮𝐥𝐥𝐢 🏅



El portero argentino @gerorulli es elegido el Mejor Jugador de Septiembre por parte de la hinchada olympien.



¡De La Plata al mundo! 🚀



pic.twitter.com/NHokT6nknW — Olympique de Marseille 🇵🇦🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) October 19, 2024

Pour l'ancien footballeur, l'emballement du début de saison laisse désormais la place à la réalité. « Quand Geronimo Rulli est arrivé à l’OM, j’ai dit : désolé, mais je savais ce qu’il avait fait la saison dernière avec un Ajax en difficulté. Mais on m’a dit « il a arrêté un penalty à Brest », comme toujours la magie des réseaux sociaux et des réactions à l’instant avaient parlé. Attention, je ne dis pas que Rulli est un mauvais gardien, mais c’est un gardien moyen plus pour la Ligue 1 », fait remarquer Kevin Diaz, qui estime que l'Olympique de Marseille doit revenir à la raison concernant celui qui a été élu joueur du mois par les supporters de l'OM en septembre.