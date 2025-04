100 millions, le PSG rigole de cette offre

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Titulaire en puissance et international français, Désiré Doué fait rêver tous les gros bras de Premier League. Le PSG a mis les barbelés.

L’été dernier, le PSG a surpris tout le monde en misant très gros sur Désiré Doué, qui était aussi suivi par des grands clubs européens. Paris semblait vacciné contre les offensives spectaculaires sur le marché des transferts après l’échec Randal Kolo-Muani, et aligner 50 millions d’euros pour un joueur du Stade Rennais n’était pas vu d’un très bon oeil. Après des débuts timides, l’ailier français a progressivement pris ses marques pour devenir désormais un membre important. Ses entrées contre Liverpool ont donné du mordant au PSG, et depuis, l’ancien rennais marche sur l’eau, en pleine confiance. Il est même annoncé comme un possible titulaire pour le match de ce mercredi contre Aston Villa.

🎙️ Désiré Doué : « Aston Villa est une bonne équipe. Il faudra être sérieux du début à la fin. Dès demain, et au retour aussi. »#PSGAVFC I #UCL https://t.co/TiG5xv2at7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 8, 2025

Résultat, l’Europe commence à regarder de plus près ce phénomène, d’autant qu’il a aussi fait ses débuts en équipe de France il y a quelques jours. Et selon les infirmations du média britannique Sports Boom, la cote de Désiré Doué grimpe en flèche en Premier League. Chelsea, Liverpool et Manchester United sont sur les rangs, mais le PSG n’est pas vendeur. Une volonté farouche de la part des dirigeants parisiens de conserver un joueur tout juste arrivé, et qui commence à prendre une nouvelle dimension. Et si jamais les choses venaient à s’envenimer, car le mercato peut faire tourner les têtes également, son contrat longue durée l’oblige à écouter ce que Paris a en tête. Et impossible pour le PSG d’envisager une vente à moins de 100 millions d’euros, histoire de mettre les choses au clair.

Cela pourrait même monter au-delà selon le site anglais, qui dévoile que Pep Guardiola compte superviser lui-même l’ailier parisien d’ici à la fin de la saison, pour se faire une idée de l’apport qu’il pourrait avoir au sein de Manchester City. Et les Cityzens devraient alors faire une offre copieuse pour faire flancher le PSG, qui réaliserait de loin la vente la plus onéreuse de son histoire en cas de départ. Même si c’est un scénario qui n’est pas envisagé par Luis Enrique, ses dirigeants, et les supporters parisiens également.