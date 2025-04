Le PSG a une très très mauvaise nouvelle pour la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a gagné son treizième titre de Champion de France, le quatrième consécutif, et jouera une finale pour remporter la seizième Coupe de France de son histoire. Et cela n'est pas fini.

« Compte-tenu de sa supériorité économique absolue, le PSG n’a aucun mérite à être champion de France. Mais il en a, vraiment, de l’avoir été en jouant à ce niveau ». Quelques minutes après la victoire de Paris contre Angers, samedi au Parc des Princes, Vincent Duluc résumait la pensée de pas mal d'observateurs, à savoir que les moyens financiers colossaux du Paris Saint-Germain tuaient le suspense dans le Championnat de France. Mais le journaliste de L'Equipe va devoir s'y faire, ce titre décroché par l'équipe de Luis Enrique annonce le début d'une ère encore plus puissante pour le club de la capitale. C'est ce que son confrère Marc Mechenoua a prévenu au micro de l'émission 100 PSG La Tribune, sur Ici Île-de-France, ce dernier étant persuadé que le changement de stratégie décrété l'an dernier par Nasser Al-Khelaifi allait avoir un impact énorme.

Le PSG va écraser la Ligue 1 de plus en plus fort

Dans sa version dégagée des stars, le Paris Saint-Germain va devenir un monstre encore plus inquiétant pour les 17 autres clubs de Ligue 1. « Ce titre est symbolique, car il marque le début d’un cycle encore plus hégémonique que ce que l’on a connu ces dernières années de la part du PSG. Il faut rappeler que c’est une équipe très jeune, et que le Paris SG a prolongé depuis le début de l’année 2025 Vitinha, Hakimi, Mbaye, Nuno Mendes, Luis Enrique, et que le club travaille à d’autres prolongations. Cet écrasement de la Ligue 1 par le PSG vient de deux mouvements, à savoir une Ligue 1 qui n’est pas au niveau et de l’autre un PSG qui est en progression. Ce n’est que le début, et on en a pour encore très très longtemps dans ces proportions-là », prévient le journaliste. Pas de quoi rassurer les supporters des autres équipes du Championnat de France, lassés de voir que chaque saison Paris roule sur la Ligue 1.