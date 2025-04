OL ‍: Cherki a 180 minutes pour se vendre à Man Utd

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les rumeurs se multiplient au sujet de l'avenir de Rayan Cherki, et Manchester United continue de le draguer ouvertement à l'approche du match entre les deux équipes en Coupe d'Europe.

A deux jours du match entre les deux équipes, la possible signature de Rayan Cherki à Manchester United fait beaucoup parler dans la cité du nord de l’Angleterre. Cette bonne vieille tactique de déstabilisation ne surprend plus vraiment, mais démontre tout de même que les Red Devils ont un oeil attentif sur ce qui se fait chez leur futur adversaire. The Sun en remet ainsi une couche ces dernières heures en affirmant que les conditions de l’arrivée du meneur de jeu de l’OL obligent presque le club anglais à agir cet été pour s’offrir un joyau du football européen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester United (@manchesterunited)

En effet, le tabloïd britannique affirme que deux conditions sont nécessaires pour voir Cherki quitter Lyon. Qu’il veuille partir, ce qui peut être le cas avec une belle offre, et que John Textor récupère 25 millions d’euros. Un prix jugé comme « une bonne affaire » par le Manchester Evening News, persuadé que l’occasion en or doit être saisie. Même si le dossier s’emballe un peu à deux mois de l’ouverture du marché des transferts, une part importante de l’avenir de Cherki pourra se jouer dans cette double confrontation face à Manchester United en quarts de finale de l’Europa League.

S’il venait à frapper fort contre le club anglais, nul doute que le forcing pour le récupérer prendrait encore de l’ampleur. Si jamais l’OL était sorti par la petite porte avec un Cherki discret, sa cote pourrait baisser d’autant en Premier League. En tout cas, le voir rester à Lyon au-delà de cet été semble bien hypothétique, sauf en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions qui pourrait représenter une source de motivation pour rempiler pour une année de plus à l’OL.