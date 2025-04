PSG-OM ‍: Le verdict tombe, Véronique Rabiot est sous le choc

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Face au manque d’engouement envers une pétition lancée pour lutter contre les injures dans les stades visant les joueurs et leurs proches, Véronique Rabiot a fait part de sa stupeur quant au manque de soutien dont elle a bénéficié depuis l’affaire de la banderole lors du dernier Classique au Parc des Princes.

Le dernier match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille a été particulièrement marquant, non pas pour le grand spectacle sur le terrain, mais plutôt pour celui dans les tribunes. Dans le Virage Auteuil, les ultras parisiens avaient dévoilé des banderoles injurieuses adressées à Adrien Rabiot, sa mère et son défunt père. Après un grand brouhaha médiatique, la commission de discipline de la LFP a infligé « une fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Auteuil du Parc des Princes » au PSG. Une sanction qui sera appliquée lors de la réception du Havre, le 19 avril prochain. Pour lutter contre les injures dans les stades à l’encontre des joueurs et de leurs familles, Véronique Rabiot est montée au créneau et a publié une pétition… qui a fait un gros flop.

La pétition fantomatique de Véronique Rabiot

Devant le manque de solidarité de la part des élus politiques et de Vincent Labrune en personne, Véronique Rabiot a décidé de lancer sa pétition pour tenter de réduire les dérives verbales dans les stades. Dans la matinale de RMC, la mère et représentante d’Adrien Rabiot a fait part de sa stupeur quant au très faible engouement - pour ne pas dire plus - pour ses propositions. A l’heure actuellement, la pétition n’a pas dépassé la barre des 6000 signatures. « Je suis très très surprise. Parce que bon… dans un stade, il y a 60.000 ou 70.000 personnes, donc je pensais que le sujet intéressait davantage », a d’abord lancé Véronique Rabiot à Apolline de Malherbe.

« Je suis assez surprise qu’il n’y ait pas plus de signataires parce que c’est vraiment dérangeant ce genre de situations. Et ça ne dérange pas que moi. Comme je vous le dis, il y a vraiment des gens qui ne veulent plus aller au stade avec leurs enfants », conclut-elle en déplorant à nouveau le manque de soutien. En attendant, cet épisode en tribunes ne changera pas grand-chose au Paris Saint-Germain, lequel sera sûrement déjà champion de France au moment du huis clos partiel du Virage Auteuil.