OM ‍: Feu vert pour Mason Greenwood au Barça

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Mason Greenwood brille avec l'OM en ce début de saison. Un peu trop ? Le FC Barcelone a trouvé de l'argent et compte bien miser gros sur l'ailier anglais.

En grande difficulté ces dernières années, le FC Barcelone entrevoit péniblement la fin de ses problèmes financiers. Les transferts hasardeux, les résultats européens en chute libre et les accords commerciaux alambiqués ont clairement forcé le club catalan à gérer au jour le jour leur économie, rendant même parfois difficile la signature de certaines recrues. Les choses s’équilibrent et la dernière opération en date, avec un accord trouvé avec Nike pour la reconduction d’un contrat XXL, va pour la première fois permettre au club blaugrana de ne pas forcément avoir besoin de vendre pour acheter. Ce sont 100 millions d’euros qui vont entrer dans les caisses du Barça pour ce contrat avec l’équipementier américain jusqu’en 2028, et cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour… l’OM.

Une offre à 60 ME, mais pas que pour l'OM

En effet, ce mardi, The Sun lâche une bombe en confirmant que Mason Greenwood fait rêver les dirigeants barcelonais, et qu’un assaut est d’ores et déjà envisagé pour l’été prochain. Pas de mauvaise surprise à priori pour cet hiver, même si les performances de l’Anglais sous le maillot marseillais ont attiré les regards. Le tabloïd anglais souligne ainsi que le PSG est aussi en train de suivre les progrès de Greenwood, même si pour le moment, c’est Manchester United qui se frotte les mains. Après avoir vendu son ailier exilé à l’OM pour 32 millions d’euros, les Red Devils ont rajouté une clause leur permettant de toucher quasiment 50 % du montant de la future revente du joueur anglais, et ce à partir du premier euro soulignent Sky Sports et L’Equipe. Et la grosse opération est donc en vue pour MU, puisque The Sun explique que le FC Barcelone compte griller la politesse à tout le monde en mettant 60 millions d’euros la table, ce qui rapporterait 30 ME à l’OM, et 30 ME supplémentaires à MU.

Un énorme transfert qui permettrait au FC Barcelone, qui avait déjà un oeil sur le joueur lorsqu’il évoluait à Getafe, de se payer une recrue de premier plan. Il reste à savoir ce qu’en pensent l’OM et Greenwood mais ces intérêts prononcés sont bien la preuve que Marseille a eu du flair en allant chercher l’ailier anglais cet été.