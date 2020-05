OM : Une prolongation pour Villas-Boas, Eyraud supplie son coach

Dans : OM.

Après le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta, l’Olympique de Marseille craint de perdre son entraîneur André Villas-Boas.

L’Olympique de Marseille s’expose à de lourdes conséquences. Ce jeudi, le club phocéen a annoncé le départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta. Selon l’explication de Jacques-Henri Eyraud, l’Espagnol ne souhaitait pas travailler avec le futur directeur général chargé du football. Quoi qu’il en soit, la sortie de l’ancien gardien risque de provoquer celle de l’entraîneur André Villas-Boas, lequel a toujours lié à son avenir à celui de « Zubi ». Un scénario qui fait trembler le président olympien, prêt à prolonger le technicien sous contrat jusqu’en 2021.

« On s’est vu, on a discuté. André Villas-Boas est le coach de l’OM et j’espère qu’il le sera pour de nombreuses années, a réagi JHE sur RMC. (…) Notre ambition sportive est intacte. On attend le retour du fair-play financier mais on est l’OM. Je l’ai entendu évoquer un doute fort sur sa capacité à continuer sans Zubizarreta. Ce sera sa décision. Si André met au-dessus de tout son lien avec Zubizarreta, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? »

« C’est mon souhait »

« Personne n’est supérieur à l’institution. Elle nous dépasse, elle a vécu des crises plus profondes. André est le coach de l’OM, j’espère qu’il va le rester de nombreuses années. Il ne m’a pas dit qu’il allait rester. Mon ressenti ? Il y a des réflexions, un contexte, un calendrier. Une prolongation ? J’ai parlé à André et à son agent de ma volonté de l’inscrire sur plusieurs années, c’est mon souhait. Je n’ai pas fait d’offre mais l’idée est de se reposer sur André comme quelqu’un de clé », a annoncé Eyraud, dans l’attente de la décision d’AVB.