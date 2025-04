OL ‍: Cherki à Londres, l'Angleterre devient folle

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Dans l’urgence financière, l’Olympique Lyonnais n’aura pas d’autres choix que de vendre Rayan Cherki. Le prodige lyonnais, qui voit sa cote grimper en flèche grâce à son excellente saison, est dans le viseur de Tottenham.

L’été prochain sera certainement celui de tous les dangers pour l’Olympique Lyonnais. Le club, sous la menace d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 à cause de ses finances dans le rouge, va devoir trouver des moyens pour rassurer la DNCG. Et pour ça, il va falloir vendre. Parmi les plus gros actifs du club, on trouve notamment Rayan Cherki. Le prodige lyonnais, passé proche de filer l’été dernier pour une somme dérisoire, a vu sa cote exploser grâce à la saison délirante qu’il réalise. Auteur de 9 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice, l’enfant du club vit sûrement ses dernières semaines sous le maillot de son club formateur. De nombreux clubs sont intéressés à l’idée de le recruter, dont Tottenham qui revient avec insistance dans les rumeurs.

Rayan Cherki, la PL lui tend les bras

Quand Rayan Cherki quittera l’Olympique Lyonnais, ce sera sans aucun doute pour cador européen. Avec le talent qu’il a et toute l’expérience acquise malgré son jeune âge, le natif de Lyon attise de nombreuses convoitises, dont celle de Tottenham. Comme l’indique GiveMeSport, les Spurs souhaitent recruter le milieu offensif lyonnais une fois la saison en cours terminée. Son recrutement s’inscrirait dans une politique de relance, après une saison catastrophique réalisée par le club nord-londonien.

Pour le recruter, Lyon a fixé un prix de départ à 30 millions d’euros. Vu la concurrence qu’il y aura sur le dossier, il n’est pas impossible que John Textor reçoive encore un petit peu plus. De quoi rassurer la DNCG sur ses intentions cet été.